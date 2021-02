Uma parte do teto desabou. O local ainda passará por uma inspeção Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 17:29

Niterói - Um incêndio de grandes proporções tomou conta da Casa de festas infantis Gato Xadrez, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, no início da tarde desta segunda-feira (8).

De acordo com as primeiras informações o prédio ao lado da casa de festas, que fica na Rua São Fábio, número 93 teve que ser evacuado para a segurança dos moradores. Apesar do prédio não ter sido atingido pelas chamas, a proximidade com o incêndio pode ter afetado a estrutura no local. O que só será confirmado depois da avaliação da Defesa Civil.

Publicidade

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 14h30min e participaram do controle das chamas os militares do Quartel de Itaipu com apoio do 3º GBM Centro de Niterói. Às 15h40min a situação estava sob controle e o incêndio não deixou vítimas. Os militares estão no local trabalhando no rescaldo para resfriamento do local.



As causas do incêndio serão investigadas pelo Bombeiro e a Defesa Civil está no local fazendo análise da estrutura do prédio.