Números foram fornecidos pelo ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 11:32 | Atualizado 09/02/2021 11:34

Niterói - A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem a noite, dia 8, o balanço dos crimes cometidos em janeiro nas rodovias fluminenses. Os números foram fornecidos pelo ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, órgão oficial de estatística criminal do estado. A análise leva em conta todas as rodovias federais que cortam o estado e comparou os números relativos a roubo de carga, roubo de veículos e roubo de ônibus, crimes mais recorrentes nas rodovias federais.



A análise aponta que, o número de roubo de cargas caiu 33% em relação a janeiro de 2020. Já na capital, a queda é mais expressiva, de 47%. O estudo também leva em consideração os dados de janeiro de 2018, quando o roubo de carga no estado foi de 116 casos. Neste ano, o número deste tipo crime se reduziu a 36.



O mesmo cenário se repetiu em relação ao de roubo a veículos, com uma redução de 62% em todo o estado, em comparação com janeiro de 2020. O número deste tipo de crime já vinha em queda desde 2018, quando a quantidade de veículos roubados foi de 295 em janeiro. Neste ano, o número de pessoas que tiveram seu carro roubado caiu para 80.





O panorama de redução nos números apresentados pelo roubo de carga e veículos, é evidenciado também no roubo a coletivo, que teve uma queda de 58% em relação a janeiro de 2020. Isso representa menos 112 ônibus roubados nas rodovias federais neste ano. Em comparação com janeiro de 2018, o estado teve 203 coletivos roubados, contra 79 neste ano.