Niterói - Foi inaugurada nesta terça-feira, 09, a Horta Comunitária do Horto do Fonseca, na Zona Norte de Niterói. A ideia é que, à medida que as mudas plantadas hoje cresçam, os frequentadores do parque possam colher legumes, verduras e hortaliças como pimentas, pimentões, couves, alfaces, salsas, cebolinhas, tomates, coentros, abóboras e berinjelas. Neste primeiro dia, jovens do projeto Niterói Jovem Ecosocial participaram do plantio. A horta conta com o apoio das secretarias de Participação Social e Regional do Fonseca e da administração do Horto.



Além das mudas de legumes, verduras e hortaliças para a Horta Comunitária, hoje também foram plantadas ervas medicinais, uma iniciativa em parceria com integrantes do EcoSocial. Foram plantadas mudas de citronela, hortelã, arnica, saião, hortelã-pimenta, boldo do Chile, babosa, orelha de moleque, capim limão, ora-pro-nobis, entre outros.



A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, explicou que está sendo feita uma cobertura vegetal com serragem para proteger o solo e manter a umidade da horta. Isso evitará que nasçam mato e ervas daninhas.



“O Horto do Fonseca é o pulmão da Zona Norte, com espaços muito simbólicos para a sustentabilidade da nossa cidade. Com o objetivo de incentivar cada vez mais essa sustentabilidade e consumo de produtos orgânicos, surgiu a ideia de montar uma horta que produz alimentos no parque. O projeto está dando os seus primeiros passos e o plano é que em breve, quando nossas mudas se desenvolverem, possamos abrir o espaço para o público pelo menos uma vez na semana”, detalhou a secretária.



Em breve, a iniciativa será ampliada. Há projetos para hortas comunitárias em outros locais da Zona Norte de Niterói como Vila Ipiranga, Teixeira de Freitas, Rua São José e Morro do Céu.