Niterói - A Prefeitura de Niterói começa a aplicar nesta quarta-feira (10) a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no grupo da primeira etapa da campanha, iniciada no dia 19 de janeiro. Trabalhadores da saúde da linha de frente e idosos em Instituições de Longa Permanência receberão o complemento da imunização. A medida vai de acordo com a bula da CoronaVac, vacina aplicada neste grupo, em que é necessário um intervalo de 14 a 28 dias entre as duas doses para garantir a eficácia da vacina.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, as vacinas serão aplicadas nos locais de trabalho dos profissionais de saúde e nas instituições onde os idosos estão abrigados. As doses desse lote já reservado não irão para os postos de vacinação.



Os primeiros profissionais de saúde a receberem a imunização foram os que atuam no Hospital Municipal Oceânico, a primeira unidade do país exclusiva para o tratamento de pacientes com Covid-19. Em seguida, profissionais de saúde de outras unidades da rede pública e privada de Niterói, que atendem pacientes com Covid-19, também receberam a primeira dose da vacina.



Até a última segunda-feira (08), Niterói contabilizava um total de 20.325 pessoas vacinadas. Deste número, 16.149 profissionais de saúde, 679 Idosos institucionalizados, 76 deficientes institucionalizados, 223 trabalhadores de Instituições de Longa Permanência e 3.198 idosos.



A Secretaria de Saúde está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.



A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais e no site oficial da prefeitura: www.niteroi.rj.gov.br.