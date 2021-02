Por O Dia

Publicado 11/02/2021 10:00

Niterói - A Prefeitura de Niterói reinicia nesta quinta-feira (11) a vacinação contra a Covid-19 de idosos a partir de 88 anos, e, além das quatro policlínicas, a cidade contará com dois novos postos de vacinação, em Piratininga e no Fonseca, e terá também um posto drive thru no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF). A vacinação dos idosos nesta faixa etária tinha sido iniciada semana passada, mas as doses acabaram na última segunda-feira (08), e o serviço precisou ser suspenso. No final da tarde da última terça-feira (09), a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói recebeu 5.670 doses da vacina CoronaVac o que possibilitou a retomada da imunização.A vacinação em Niterói começou em quatro policlínicas, mas a Prefeitura resolveu ampliar o número de locais para um melhor atendimento à população. Além das policlínicas do Barreto, Vital Brazil, Itaipu e São Lourenço, a população contará agora com as policlínicas do Fonseca e de Piratininga. Os idosos poderão entrar nas unidades das 8h às 16h e a vacinação acontecerá até 17h.O posto que vai funcionar no sistema drive thru, instalado no Campus Gragoatá da UFF, estará aberto das 8h às 20h e terá capacidade para atender até oito veículos por vez. Os idosos não precisam sair dos carros para receberem a dose, mas precisam apresentar um documento de identidade comprovando a idade.Inspeção – Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Axel Grael, o reitor da UFF, Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega, e o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, visitaram o local onde vai funcionar o drive thru no Campus do Gragoatá.Axel Grael ressaltou a importância de mais uma parceria da Prefeitura de Niterói com a UFF em benefício da população de Niterói.“Vamos usar o Campus da universidade e sua estrutura para que a gente faça aqui um drive thru, um sistema que você vai poder vir de carro e poder fazer a vacinação das pessoas acima de 88 anos com conforto e segurança. Essa é mais uma parceria que a gente está fazendo com a UFF. Quando as instituições se unem para fazer um trabalho em comum é a própria população que sai ganhando”, disse o prefeito.O reitor Antonio Cláudio também destacou a importância da participação da universidade no processo de vacinação.“A universidade mais uma vez está emprestando não só toda a sua infraestrutura, mas também a sua disposição e a sua história, para a população de Niterói e do estado do Rio de Janeiro. Essa é mais uma parceria com a Prefeitura de Niterói, um trabalho conjunto em uma ação pública de vacinação”, declarou o reitor.Acamados – A vacinação dos idosos acamados a partir de 88 anos também continua nesta quinta-feira. O agendamento pode ser feito pelo e-mail [email protected] Na hora do agendamento tem que ser informado o nome completo, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.Segunda dose – A Prefeitura de Niterói começou a aplicar nesta quarta-feira (10) a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no grupo que iniciou a campanha de imunização na cidade, no dia 19 de janeiro, trabalhadores da saúde da linha de frente e idosos em Instituições de Longa Permanência. A medida vai de acordo com a bula da CoronaVac, vacina aplicada neste grupo, em que é necessário um intervalo de 14 a 28 dias entre as duas doses para garantir a eficácia da vacina.A enfermeira Bruna Lemos, de 35 anos, a primeira profissional de saúde a ser vacinada em Niterói foi também uma das primeiras da cidade a receber a segunda dose."Hoje foi a finalização do processo de imunização. Me sinto feliz e, ao mesmo tempo, aliviada. Nos traz uma tranquilidade maior de enfrentar os novos desafios, aqui na linha de frente do Hospital Oceânico”, revela. “Mas é importante lembrar que mesmo tomando a segunda dose, irei continuar seguindo todas as medidas de proteção, como usar máscara e lavagem das mãos. Essa é apenas uma vitória, a guerra contra o coronavírus ainda não acabou".A fisioterapeuta do CTI do Hospital Oceânico, Gabrielly Lindenmeyer, de 49 anos, não escondeu a emoção ao receber a segunda dose da vacina.“Para mim a vacina é tudo! Representa todo nosso esforço que estamos na linha de frente".Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, as vacinas estão sendo aplicadas nos locais de trabalho dos profissionais de saúde e nas instituições onde os idosos estão abrigados. As doses desse lote estavam reservadas e não irão para os postos de vacinação.Números – Até a última segunda-feira (08), Niterói contabilizava um total de 20.325 pessoas vacinadas. Deste número, 16.149 profissionais de saúde, 679 Idosos institucionalizados, 76 deficientes institucionalizados, 223 trabalhadores de Instituições de Longa Permanência e 3.198 idosos.A Secretaria de Saúde está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais e no site oficial da prefeitura: www.niteroi.rj.gov.br.Locais de vacinação para idosos a partir de 88 anos:Drive thru: Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos.Policlínicas:Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brasil Filho, s/nº - Vital Brasil.Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Presidente Craveiro Lopes, 726 – Barreto.Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 - FonsecaPoliclínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.