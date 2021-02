Por O Dia

Publicado 11/02/2021 14:46

Niterói - A Prefeitura de Niterói retomou nesta quinta-feira (11) a vacinação contra a Covid-19 em idosos a partir dos 88 anos. Uma novidade foi o posto drive thru instalado no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), que teve grande procura na parte da manhã, mas a fila terminou rapidamente. Agentes da Nittrans orientaram o trânsito na região. Outra novidade foi o aumento no número de postos de vacinação, de quatro para seis, o que reduziu o tempo de espera nas unidades. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói espera concluir a vacinação dos maiores de 88 anos nesta sexta-feira (12)."Com a chegada de novas doses da vacina, conseguimos retomar hoje a imunização de idosos a partir de 88 anos. Essas pessoas podem se vacinar nas seis policlínicas, que estão atendendo entre 9h e 16h, e no posto drive thru da UFF do Gragoatá, que funciona entre 8h e 20h. Pessoas acamadas podem solicitar a vacinação em casa pelo e-mail", explicou o secretário. "Estamos programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Por isso é importante consultar os canais oficiais da Prefeitura para saber quais grupos estão sendo convocados para a imunização".Na policlínica Sérgio Arouca, no Vital Brazil, uma das primeiras da fila foi a dona Mariza Terezinha Álvares, 88 anos. Ela chegou acompanhada pela filha Denise, 60 anos, que, por ser profissional de saúde, também já recebeu a vacina contra a Covid-19. Denise contou que o pai dela, Aroldo Álvares, 90 anos, foi vacinado dias antes no mesmo local.“Nós fomos muito bem atendidos. Assim que chegamos hoje, indicaram uma cadeira para a minha mãe se sentar e ali mesmo ela recebeu a dose da vacina. Foi tudo muito rápido e organizado”, contou Denise Álvares, que trabalha em uma unidade de saúde da cidade do Rio de Janeiro.Áttila Moledo, 88 anos, é professor universitário e mora em Icaraí. Ele aproveitou o posto drive thru do Gragoatá para se vacinar, sem o risco de aglomeração.“Estou trancado em casa desde março. Perdi muitos amigos, mas agora é um novo momento. Achei muito bacana essa forma que a Prefeitura de Niterói encontrou de agilizar a vacinação. E eu estou feliz de poder viver isso. Que todos possam sentir a mesma felicidade que eu”, disse após receber a primeira dose sem precisar sair do carro.Outro que aprovou a vacinação através do sistema drive thru foi Cerilto Soares, 89 anos. Ele é aposentado e mora em Icaraí.“Minha mulher foi ao médico com a minha filha e tive a sorte de a minha vizinha me trazer para eu ser vacinado. Eu estou muito feliz de poder ser imunizado. Para quem tem 89 anos como eu, que se cuida e ama viver, tomar essa vacina é como se eu estivesse recuperando a minha liberdade. Fora que achei espetacular essa modalidade de ser vacinado dentro do carro. Minha cidade está de parabéns”.Maria Brasileira Tavares Silva, 100 anos, moradora de Icaraí, tomou a vacina no drive thru e já faz planos para voltar ao trabalho de vendedora ambulante, interrompido por causa da pandemia do coronavírus.“Estou vivendo um sonho neste momento. No último ano, precisei parar de trabalhar por causa da pandemia. Sou vendedora ambulante e o meu trabalho sempre foi vender roupas. Agora, já estou fazendo planos para retomar as minhas atividades. Sei que ainda terei que esperar um tempo e inclusive tomar a segunda dose, mas o primeiro passo da imunização já foi dado. A melhor parte disso é que nem precisei sair do carro para ser vacinada. Adorei”, disse.No final da tarde da última terça-feira (09), a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói recebeu 5.670 doses da vacina CoronaVac e informa que está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.Acamados – A vacinação dos idosos acamados a partir de 88 anos também continua nesta quinta-feira. O agendamento pode ser feito pelo e-mail [email protected] Na hora do agendamento tem que ser informado o nome completo, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.Segunda dose – A Prefeitura de Niterói começou a aplicar na quarta-feira (10) a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no grupo que iniciou a campanha de imunização na cidade, no dia 19 de janeiro, trabalhadores da saúde da linha de frente e idosos em Instituições de Longa Permanência. A medida vai de acordo com a bula da CoronaVac, vacina aplicada neste grupo, em que é necessário um intervalo de 14 a 28 dias entre as duas doses para garantir a eficácia da vacina.A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais e no site oficial da prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo telefone 153.Locais de vacinação para idosos a partir de 88 anos:Drive thru: Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos.Policlínicas:Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brasil Filho, s/nº - Vital Brasil.Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Presidente Craveiro Lopes, 726 – Barreto.Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 - FonsecaPoliclínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.