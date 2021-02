Espaços físicos serão capazes de proporcionar interação e desenvolvimento Imagem Divulgação

Publicado 11/02/2021 14:52 | Atualizado 11/02/2021 14:57

Niterói - Com as crianças vivendo em ambientes cada vez mais digitais, desenvolver espaços físicos capazes de proporcionar interação e desenvolvimento para elas se faz ainda mais necessário. E com esse pensamento, o Multicenter inaugura na segunda quinzena de Fevereiro seu novo Espaço de Convivência Infantil, idealizado com o propósito de oferecer mais que entretenimento, será um espaço onde as crianças possam criar novas experiências e vivenciar novos aprendizados.







O espaço terá brinquedos educativos, como “Minhoca trave”, “bichos fantásticos” e “Casa Palafita”.







A trave inspirada no formato de minhoca instiga a brincadeira de equilibrar-se por seu corpo em um percurso com forma de zig-zag. Os ângulos do caminho tornam a brincadeira mais divertida e instigante, enquanto desenvolve as habilidades físicas e de auto estima das crianças.





Inspirado em mesclas de espécies animais e nos coloridos alebrijes mexicanos, os Bichos Fantásticos trabalham a criatividade da criança, potencializando os cenários do imaginário individual ou coletivo durante o brincar.







A árvore na casa sempre foi um sonho para crianças e adultos. Traduzimos esse sonho na Casa Palafita, que inspirada na arquitetura brasileira, traz referências como as casas palafitas, comuns no Norte do Brasil, e elementos da arquitetura modernistas como pilotis, cobogós e brises. A casinha é um lugar de abrigo no qual a criança é livre para imaginar, enquanto o escorregador e a escada dela um local seguro para se divertir e explorar.







“Pensar em formas de atender as crianças sempre foi uma preocupação do Multicenter, que por anos desenvolvemos atividades infantis aos finais de semana e, hoje, damos um novo passo para que as crianças possam ter no shopping um local especialmente pensado e dedicado a elas.” diz Thierry Fernandes, coordenador de marketing do Multicenter.