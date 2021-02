Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:36

Niterói - Prefeitura de Niterói vai continuar vacinando idosos com mais de 87 anos na próxima quarta-feira (17). Os locais de vacinação contra a Covid-19 estarão abertos a partir das 8h. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui estoque para realizar a vacinação desta faixa etária nas policlínicas do Barreto, Vital Brasil, Itaipu, Centro, Fonseca e Piratininga, onde os idosos podem entrar nas unidades das 8h às 16h e a vacinação acontece até as 17h. A imunização também será realizada na unidade drive thru no Campus Gragoatá da UFF, das 8h às 18h. É necessário apresentar documento de identidade com data de nascimento e CPF.Nesta terça-feira (16), feriado estadual, os postos de vacinação estão fechados. A SMS informa que está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, responsável pela distribuição das doses.A vacinação para acamados a partir de 87 anos também terá prosseguimento na quarta-feira. O agendamento para vacinação pode ser feito pelo e-mail [email protected] Na hora do agendamento tem que ser informado o nome completo, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.“A campanha de vacinação contra a Covid-19 está sendo muito dificultada pela falta de vacinas. Estamos realizando um escalonamento da imunização, dando prioridade para trabalhadores da saúde na linha de frente e idosos, sempre calibrando com a quantidade de doses que a cidade recebe. A responsabilidade pela aquisição das vacinas é do Ministério da Saúde, que distribui para os Estados, que entregam para os municípios. Nós fazemos a operação e vacinação com a quantidade de doses que chegam na cidade”, explicou o prefeito de Niterói, Axel Grael, em pronunciamento ao vivo nas redes sociais do Município, nesta segunda-feira (15).Nesta segunda-feira foi dia de vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 87 em seis policlínicas de Niterói e no posto drive thru do Campus Gragoatá da UFF. O movimento foi considerado pequeno nos postos de saúde, mas o drive thru teve grande procura durante todo o dia.Antes de seguir para um dos postos de vacinação, a população deve consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo telefone 153.Mais de 21.500 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em Niterói. Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e os idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, os primeiros a serem vacinados em Niterói, seguem recebendo a segunda dose da vacina. A vacinação de profissionais de saúde com mais de 60 anos está suspensa até a chegada de novas doses.“O indicador síntese do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal, que reúne 12 critérios, como número de leitos disponíveis, casos confirmados e número de óbitos, está em tendência de queda”, informou o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira. “Esse indicador está em 6,13 e a cidade continua no estágio amarelo nível 2. Nossa taxa de ocupação de leitos exclusivos para Covid-19, tanto na rede pública quanto particular, está abaixo de 50%. Mas temos que ter clareza que a pandemia não acabou e todos precisam continuar seguindo os protocolos de combate ao coronavírus, com distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos e ambientes”.Niterói contabiliza 27.541 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 28.635 casos confirmados da doença e 97 pessoas em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Secretaria, e 788 óbitos.Carnaval – Com o objetivo de evitar aglomerações e evitar a disseminação do novo coronavírus, os eventos relacionados ao carnaval em Niterói estão proibidos por decreto. Não está permitida a realização de eventos em ruas, casas de festas, bares, clubes, restaurantes, quiosques e locais similares, bem como a realização de quaisquer festas, blocos carnavalescos ou eventos de pré-carnaval e carnaval, em ambientes abertos ou fechados promovidos por iniciativa pública ou particular no período de 12 a 17 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Ordem Pública organizou as forças de segurança municipais para circular em comboios, fazendo fiscalização principalmente em locais com tradição de festejos na época do carnaval. Casos de descumprimento do decreto e aglomeração podem ser denunciados pelo telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).“Durante o final de semana, fiscais de Posturas e guardas municipais, com o apoio de policiais militares, vistoriaram locais já mapeados, reforçando a ação fiscalizatória, e verificaram denúncias. Os eventos irregulares foram encerrados sem confusão. Foram poucos, dentro da nossa previsão, demonstrando que o niteroiense está consciente do seu papel e da importância do distanciamento social nesse momento. O balanço até agora é bastante positivo, mas reforçamos que manteremos a fiscalização na rua e os cidadãos podem participar denunciando irregularidades pelo telefone 153, que atende no Cisp”, orientou o secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes.Locais de vacinaçãoDrive thru: Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos.O posto estará aberto das 8h às 18h e terá capacidade para atender oito veículos por vez. Os idosos não precisam sair dos carros para receberem a dose, mas precisam apresentar um documento de identidade comprovando a idade.Policlínicas:Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brasil Filho, s/nº - Vital Brasil.Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Presidente Craveiro Lopes, 726 – Barreto.Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.Os idosos poderão entrar nas unidades das 8h às 16h e a vacinação acontecerá até 17h.