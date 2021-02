Por O Dia

Niterói - A consulta pública realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Niterói (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) alcançou a marca de mais de três mil respostas em uma semana de publicação. A pesquisa é voltada para os responsáveis dos alunos da rede pública da cidade, em busca de conhecer as demandas familiares em relação à comunidade escolar e planejar uma retomada das aulas com segurança no ano letivo de 2021. A consulta ficará disponível até o dia 28 de fevereiro na plataforma Colab e pode ser acessada no link: https://consultas.colab.re/retomadadasaulas.O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, comemora o alcance do projeto e ressalta que o diálogo constante com todos os integrantes da comunidade escolar é fundamental para planejar o próximo ano letivo.“Essas respostas são essenciais para conhecermos com detalhes a realidade das famílias ligadas à Rede Municipal. Atingir mais de 3 mil participações é uma importante marca para o nosso processo democrático de inclusão dos pais, mães e responsáveis no desenvolvimento do plano de retomada das aulas. Queremos ampliar a adesão das famílias para que as decisões envolvam toda a rede", disse o secretário.A pesquisa conta com perguntas como: "qual a principal forma que você e sua família utilizam a internet em casa?", "qual aparelho usam internet, com as opções do celular, tablet e notebook", "quais os aplicativos que a família usa, com as opções de WhatsApp, Facebook e sites de busca". O questionário também indaga se a pessoa auxiliou o aluno nas atividades durante a pandemia, quais atividades fizeram juntos, com quem o estudante tirava dúvidas sobre o que estava estudando e se o responsável observou alguma mudança no comportamento da criança durante a pandemia.Serviço:Consulta Pública para mães, pais e responsáveisDisponível em: https://consultas.colab.re/retomadadasaulasPrazo para responder: até 28 de fevereiro de 2021Dúvidas: [email protected]