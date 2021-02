Imagens chocaram Brasil afora Foto Internet

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:54

Niterói - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que está investigando possíveis casos de desvios relacionados à vacinação. Entre as investigações já existem inclusive apurações relacionadas às denúncias de falsa dose de vacina em Niterói e Petrópolis. De acordo com a Sepol, se as investigações confirmarem que houve desvio de dose, ou qualquer outra irregularidade, o profissional de saúde poderá ser autuado pelo crime de peculato, que tem penas que podem chegar até a 12 anos de reclusão.



Em Niterói, o caso aconteceu na última sexta-feira (12) quando um idoso no drive-thru do campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Gragoatá, foi vítima da falsa aplicação. Em um vídeo que foi postado nas redes sociais é possível ver o momento que a enfermeira apenas injeta a seringa no braço do idoso e retira sem aplicar a dose.



A prefeitura de Niterói disse que a profissional de saúde que participa da ação já foi identificada e afastada das atividades. A família do idoso foi procurada por uma equipe e imediatamente foi agendada a vacinação, no qual o médico e a enfermeira responsável realizaram a aplicação da vacina na casa do idoso.



Já em Petrópolis, foi utilizada uma seringa vazia em uma idosa. Nas imagens, é possível ver a técnica em enfermagem tentando tirar a proteção da agulha da seringa. O familiar da idosa, que está no banco de motorista e filmando a ação, diz que é melhor trocar. A técnica então se dirige à tenda montada e pega outra seringa. Ao retornar, a seringa sem dose é aplicada na idosa.



Em nota, a prefeitura de Petrópolis confirmou que a seringa estava vazia e afirmou que entrou em contato com o familiar da idosa, e já realizou a aplicação do imunizante na paciente. A técnica de enfermagem, que foi filmada no momento da falsa aplicação.