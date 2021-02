Museu Janete Costa Imagem Internet

Publicado 19/02/2021

Niterói - O Museu Janete Costa de Arte Popular apresenta, em fevereiro, programações on-line para toda a família. Quiz, aulas do Projeto Cuíca, arte popular para crianças, jogo e oficina estão entre as atividades, que poderão ser acompanhadas pelas redes sociais (facebook e instagram) @museujanetecosta.





Quiz baseado nas obras da exposição permanente “Construção de um acervo” e da temporária “Entre Fragmentos e Frestas”, gerando interação e aproximação do público.





- Projeto Cuíca



Onde: Postagem no Instagram



Datas: 19, 22, 24, 26 e 28 de fevereiro



Horário: 15h



Uma ação realizada pela rede Lambes Brasil, contemplada pelo edital da SMC/ FAN de Chamada Pública de Fomento às Artes do ano de 2019. Serão orientações on-line com 4 mentores de diferentes áreas. Os mentores dos cursos da etapa virtual do projeto irão abordar temas desde a Afro-diáspora até o Mercado Artístico atual, passando por aulas sobre Processo Criativo, o Morro do Palácio e os estudos de cartografia afetiva.





- Arte Popular para Crianças



Data: 20 de fevereiro



Sempre aos terceiros sábados de cada mês, o Museu Janete Costa de Arte Popular apresenta o "Arte Popular Para Crianças", programa que promove um encontro mensal entre as crianças e a arte, por meio de oficinas, atividades lúdicas e brincadeiras.



· Jogo dos 7 erros



Onde: Postagem no Instagram e no Facebook



Horário: 10h



Nesta brincadeira, serão apresentadas duas imagens da mesma obra em paralelo, onde em uma encontram-se algumas interferências ("erros") para o público encontrar. Em outra terceira imagem, há os resultados destas ‘intervenções’. A obra escolhida será da exposição permanente “Construção de um acervo”.







· Oficina de Criação



Onde: Postagem no Instagram e no Facebook



Horário: 15h



Com inspiração na artista Isabel, será utilizada a argila – material base de suas criações –para a realização desta oficina, promovida pela arte-educadora Sueli Mendonça.