Publicado 22/02/2021 10:38

Niterói - Estão abertas, até o dia 28 de fevereiro, às inscrições para a 8ª turma do curso de empreendedorismo do projeto Micro Rainbow Brasil.



O curso é voltado exclusivamente para pessoas LGBTI+, de todo Brasil, em situação de vulnerabilidade econômica e social que trabalham por conta própria e querem organizar seus negócios e alavancar sua renda.







O objetivo dessa formação é ampliar os conhecimentos em gestão e finanças para o planejamento, abertura e expansão de pequenos negócios.



O fortalecimento das redes profissionais entre empreendedores (as) LGBTI+, é um dos maiores legados do projeto.



Ao longo do curso, os participantes vão poder laborar um plano de negócios para seu empreendimento e receberão suporte da equipe para colocá-lo em prática.



As aulas serão realizadas pela plataforma Microsoft Teams e os (as) selecionados receberão ajuda de custo para compra de dados de internet para todo o período do curso.



Agenda

Inscrições: até 28/02 através do formulário curso de empreendedorismo do projeto Micro Rainbow Brasil

Contato com os pré-selecionados: até 19/03

Período de aulas: de 12/04 a 14/06 (18 aulas, às segundas e quartas)

Entregas finais: julho

A primeira edição do curso aconteceu em 2015, e até o ano passado já tinha sido feitas mais de 978 inscrições em 7 edições, contribuído na formação de 200 pessoas e ajudando a abrir e ampliar 110 empreendimentos em diversos setores.



Com financiamento da Euromonitor International e parceria com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA.