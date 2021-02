O suspeito, que é ex-companheiro da vítima, está preso Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 11:27

Niterói - Um homem, de 32 anos, foi preso no final desta quinta-feira (18), acusado de estuprar, agredir e prender a ex-companheira, por três dias seguidos.



Conforme a polícia, a vítima, de 24 anos, conseguiu ajuda após avisar a um policial federal o que estava acontecendo no quarto do hotel, na Ponta da Areia, em Niterói.



A polícia foi acionada e, no local, a mulher contou que estava há três dias sofrendo agressões físicas, psicológicas e sendo obrigada a manter relações sexuais com o agressor, que já foi seu ex-companheiro.



O acusado foi levado para a 76° DP (Centro), onde ficou preso. A jovem foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito.