Público poderá acompanhar pelas redes sociais

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 10:53

Niterói - A Viradouro estreia nesta terça, 9, às 19h, o primeiro reality show do Carnaval carioca. “O Aderecista”, que será exibido pelas redes sociais da escola (Facebook e Youtube), é uma competição entre profissionais das escolas de samba do Grupo Especial.





Além de troféu, o vencedor ganha um aparelho de TV em LED e os demais concorrentes, fornos micro-ondas. Na primeira edição, participam profissionais da Portela, Mocidade e Viradouro. Cada agremiação indicou um aderecista e um assistente. Representando a Portela, estarão Vera Galvão e Deborah Portela; pela Mocidade, os indicados foram Guilherme Ferreira e Kaleb Lopes. A terceira dupla do programa de estreia é formada por Biano Ferraro e Wladimir Viana, da Unidos do Viradouro.







Os jurados da disputa são os carnavalescos Alexandre Louzada, da Beija-Flor, Edson Pereira, da Vila Isabel, e o ator Aílton Graça, torcedor do Salgueiro e da Mangueira. A jornalista Alice Fernandes é a apresentadora da atração, que tem ainda as participações de Tarcisio Zanon e Marcus Ferreira, carnavalescos da escola de Niterói, orientando os competidores.







“O Aderecista” é um projeto da Muitamídia, que vai produzir outros modelos inéditos de reality para a Viradouro - última campeã da Sapucaí, em 2020 -, também enaltecendo profissionais que têm pouco destaque e que são fundamentais para a realização dos espetáculos que encantam o público no Sambódromo carioca.











Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC4aC8cYIs_zo00w_jbHG6hA



Facebook - https://www.facebook.com/unidosviradouro