Publicado 08/03/2021 11:13

Niterói - A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 241 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são Administração (50), Marketing (19), Ciências Contábeis (14), Comunicação Social (11), Análise de Sistemas (6), Ciência da Computação (6), Pedagogia (6) e Turismo (6). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura, Letras, Psicologia, Recursos Humanos e muito mais.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são sete no total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 35 vagas. As principais são em técnico em Administração (4) e técnico em Eletrônica (3), mas há vagas também para técnico em Contabilidade, técnico em Informática, técnico em Mecânica, técnico em Segurança do Trabalho, entre outras.