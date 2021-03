O pacote de iniciativas da Prefeitura de Niterói inclui, ainda, a distribuição de mais um milhão de máscaras para a população e a intensificação do trabalho de sanitização das ruas da cidade Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 09:19

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, anunciou nesta segunda-feira (08) em pronunciamento nas redes sociais que solicitará ao Legislativo municipal a prorrogação dos programas Renda Básica Temporária, Busca Ativa e Empresa Cidadã. O presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Cal, recebeu as duas mensagens executivas para a extensão dos benefícios emergenciais por mais quatro meses, com investimento de R$ 164 milhões. Desde 2020, as iniciativas auxiliam famílias, trabalhadores e empreendedores da cidade a passar com mais segurança pela pandemia da Covid-19. O anúncio vem no momento em que novo decreto da Prefeitura ampliou por 15 dias as restrições para conter a propagação do coronavírus.



O Renda Básica Temporária e Busca Ativa atendem cerca de 50 mil famílias, que recebem um cartão que pode ser usado em mercados e farmácias. Todo mês é depositada a quantia de R$ 500 pela Prefeitura. Já o Empresa Cidadã é destinado ao pagamento de um salário mínimo para determinado número de funcionários de micro e pequenas empresas da cidade. A previsão de investimento com a prorrogação dos programas por mais quatro meses é de aproximadamente R$ 164 milhões.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, explicou que os programas de auxílio foram desenvolvidos pela Prefeitura de Niterói para mitigar os impactos sociais e econômicos da pandemia do coronavírus.



“Niterói é a única cidade a fazer um programa com essa amplitude e com esse investimento, abrangendo praticamente metade da população. Isso tem feito muita diferença no enfrentamento à Covid-19. Estamos investindo na saúde e na economia da cidade, com recursos da Prefeitura. Vamos superar esse momento, que é a maior crise da nossa geração. Seguimos no esforço para salvar vidas”, destacou.



O presidente da Câmara, Milton Cal, recebeu as mensagens executivas das mãos do prefeito.



“Essas medidas são muito importantes para que a economia de Niterói continue funcionando, para que as pessoas possam fazer compras de mercado para suas casas, para que as empresas não demitam funcionários. São programas de muita relevância para o município. A Câmara e o governo municipal estão unidos para que possamos passar por esse momento tão difícil”, comentou.



O vereador Andrigo de Carvalho, líder do governo na Câmara, ressaltou a importância de manter a população coberta pelo auxílio enquanto a vacinação avança.



“Niterói segue sendo exemplo para o país no combate à pandemia. Agradecemos à Prefeitura pelo empenho em manter esses programas fundamentais em funcionamento”, disse.



O prefeito Axel Grael lembrou que Niterói, ao mesmo tempo em que coloca em prática medidas que restringem mais a circulação de pessoas e o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, trabalha para auxiliar as pessoas que mais precisam e também as empresas que geram empregos para o município.



“Estamos vendo outras cidades e estados em situação muito difícil, com pessoas sem conseguir encontrar um leito hospitalar. Nossa preocupação é manter, com ações preventivas, nossa cidade protegida desse caos. O esforço da Prefeitura é para isso e estamos fazendo a nossa parte. A população da cidade também mostrou sua consciência cívica, respeitando as restrições anunciadas na semana passada para diminuir a circulação do vírus. Temos uma metodologia para analisar a condição sanitária da nossa cidade, que está sendo acompanhada muito de perto”, pontuou o prefeito.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explicou que o painel de indicadores de alerta Covid-19 de Niterói é mais sensível que a média usada em outras cidades brasileiras. O monitoramento conta com dois indicadores diferenciados que medem a velocidade de crescimento: incidência de novos casos e taxa de crescimento.



“Embora Niterói esteja seguindo um conjunto de medidas, rastreando contágio e monitorando casos, estamos na segunda maior região metropolitana do Brasil. Não somos uma ilha. Por isso precisamos tomar as medidas que anunciamos na semana passada. O indicador de quanto cresceu o número de casos novos foi delll 8 para 9,38. Se olharmos apenas a taxa de ocupação e não analisarmos a velocidade de crescimento, com medidas de restrição levando 15 dias para ter efeito, a chance de um colapso na rede de saúde é muito maior. Com indicadores mais sensíveis, posso tomar as medidas antes que as taxas de ocupação hospitalar cresçam com rapidez. É com essas iniciativas e com compromisso que vamos continuar salvando vidas”, detalhou.





Consórcio - O prefeito Axel Grael ainda anunciou que nesta quarta-feira (09) será encaminhado ao legislativo um projeto de lei para adesão ao consórcio de municípios que vai realizar a compra de doses de vacinas contra a Covid-19.