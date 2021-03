Postos de imunização vão funcionar exclusivamente para a aplicação da segunda dose Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 09:19

Niterói - Niterói ampliou, nesta segunda-feira (08), o público-alvo de vacinados contra Covid-19 na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde começou a imunizar idosos a partir de 79 anos nos nove locais de vacinação do município, inclusive na nova unidade no Clube Central, em Icaraí. O atual calendário prevê a imunização de idosos de até 77 anos até a próxima segunda (15).



O novo posto é fruto de parceria entre a Prefeitura de Niterói, através das secretarias municipais do Idoso e Saúde, e o Clube Central. O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou a unidade do Clube Central, que começou hoje a abrir suas dependências ao grupo prioritário para a vacinação, conforme calendário oficial da Prefeitura de Niterói.



“Por sua localização, esta unidade será muito importante. Icaraí tem uma população muito significativa de idosos, que vão poder se vacinar nesse local tão emblemático para a cidade. Estamos ampliando significativamente o nosso público-alvo, continuando o nosso compromisso de vacinar e proteger a população de Niterói”, comentou.



Aos 79 anos, Rita Oliveira foi uma das imunizadas no novo ponto de vacinação nesta segunda. A moradora de Icaraí chegou por volta de 10h da manhã e foi rapidamente atendida.



“É um momento muito importante, de alívio. Estou falando para todo mundo sobre a importância de tomar a vacina, e agora chegou a minha vez. As pessoas precisam se vacinar e se proteger”, defendeu.



Carla Anjos levou o pai, Paulo Roberto Anjos, de 79 anos, para tomar a primeira dose da vacina. Com dificuldades de locomoção, ele foi vacinado dentro do carro.



“Eu estava muito ansiosa, até mais do que meu pai. Essa semana ainda vou vacinar a minha mãe também. Estou muito emocionada e satisfeita com a rapidez do atendimento”, comentou.



Postos de vacinação – A imunização em Niterói está sendo realizada nas policlínicas da Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, no drive thru no Campus Gragoatá da UFF e no Clube Central, em Icaraí. Para receber a primeira dose, os idosos devem levar um documento de identidade com foto de acordo com o dia destinado a cada idade (confira o calendário abaixo). A entrada nas policlínicas e no posto do Clube Central é autorizada das 8h às 16h, com imunização até 17h. A vacinação no drive thru começa sempre às 8h e termina às 17h.



Confira o calendário de vacinação:



Segunda-feira, dia 08 – a partir de 79 anos



Terça-feira, dia 09 - a partir de 79 anos



Quarta-feira, dia 10 - a partir de 78 anos



Quinta-feira, dia 11 - a partir de 78 anos



Sexta-feira, dia 12 - a partir de 77 anos



Segunda-feira, dia 15 – a partir de 77 anos



Endereços dos locais de vacinação:



Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº - Vital Brazil.



Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.



Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.



Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.



Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº - Engenhoca.



Clube Central - Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, 335 - Icaraí.



Drive thru da Universidade Federal Fluminense (UFF) - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos.