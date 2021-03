Perguntas ficarão disponíveis até o dia 10 de abril Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 10:29

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, em parceria com a Secretaria de Participação Social, está consultando a população para definir as diretrizes das políticas públicas de saúde nos próximos quatro anos. As perguntas ficarão disponíveis até o dia 10 de abril, na plataforma Colab e podem ser acessadas pelo link http://consultas.colab.re/participasaudeniteroi.



Essa é mais uma ação pioneira de Niterói na saúde pública, como as etapas históricas da criação do Programa Médico de Família e nas ações de combate ao coronavírus. O canal será uma oportunidade para a população niteroiense colaborar com sugestões para o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.



A consulta pública é uma das várias frentes do Plano Municipal de Saúde Participativo, que visa à elaboração das diretrizes, objetivos e metas para o período 2022-2025. Seguindo a metodologia de participação social, os usuários, profissionais e gestores do SUS municipal irão discutir em conjunto e democraticamente o futuro da saúde pública da cidade, por meio de encontros temáticos e webinários.



“Convidamos a população de Niterói a participar desse grande espaço de debate e discussão para um SUS cada vez melhor e que escute e concretize demandas da sociedade”, afirmou o secretário de saúde, Rodrigo Oliveira.



Na próxima terça-feira (16/03), haverá o lançamento oficial do Processo Participativo do Plano Municipal de Saúde.