Tarde de domingo (14) e a madrugada de hoje (15) agitadas

15/03/2021

Niterói - Um menor de 16 anos foi apreendido após roubar uma bomba e alguns objetos de um estacionamento residencial localizado na Rua Andrade Neves, na madrugada desta segunda-feira (15). O menor foi encontrado, após denúncias de moradores da região, em um posto de gasolina na Rua Visconde do Rio Branco, no Ingá, onde confessou o ocorrido.



Segundo informações da Polícia Militar, o jovem teria confessado ainda que escondeu os objetos roubados numa árvore. Os militares, então, resgataram os objetos roubados e os devolveram aos proprietários.

Ele já possuía anotações criminais por fatos análogos a receptação, furto e invasão de domicílio e foi levado para a 76ª DP (Niterói).



Em outro ponto da cidade, dois homens, um de 26 anos e outro de 44 anos, foram presos após furtarem objetos de uma loja desativada na Rua Manoel Pacheco de Carvalho, próxima à Praça dos Expedicionários, no Centro de Niterói, no último domingo (14). Os agentes foram informados do caso durante um patrulhamento de rotina na região.



Segundo informações da Polícia Militar, após receberem as informações, os agentes viram os dois suspeitos fugirem com um vidro grande. Após serem abordados e questionados sobre o vidro, os dois confessaram o crime. Os suspeitos foram, então, encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde estão presos.





O homem de 44 anos já possuía passagens na polícia pelos crimes de furto e posse e uso de drogas. Já o homem de 26 anos já tinha anotações por furto, lesão corporal por violência domestica, violação de domicilio e receptação.