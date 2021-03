Inscrições vão até 26 de março Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 11:01

Niterói - A Orquestra da Grota, em Niterói, abriu processo seletivo para o preenchimento de cinco vagas para músicos, sendo três para o naipe de violinos e duas para violas. Os interessados podem se inscrever até 26 de março, e as audições serão realizadas no dia 30.



A Orquestra é composta por instrumentistas profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto de inclusão social por meio da música, que completa 26 anos de atuação na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói.



Além de possibilitar a chegada de músicos de fora, o Espaço Cultural da Grota também está ampliando o número de componentes de sua orquestra principal, que passará a contar com 24 instrumentistas, três a mais que a formação atual.



De acordo com o edital, para participar da seleção é preciso ter idade mínima de 18 anos. Nas audições, cada candidato terá de executar uma música de livre escolha, uma peça de confronto escolhida pela organização e uma escala maior com 3 oitavas, a ser indicada pela banca examinadora no momento da avaliação.

Os músicos selecionados começam a trabalhar a partir de 1º de abril.



“Neste ano de 2021, estamos dando um salto de qualidade em relação à nossa orquestra principal. No início deste mês, pela primeira vez, realizamos provas internas de avaliação dos músicos da Orquestra da Grota e também decidimos ampliar o número de instrumentistas, por meio do processo seletivo externo. Mesmo em meio a uma pandemia, estamos expandindo nossas ações e dando o suporte necessário para a comunidade”, afirma Márcio Selles, coordenador do projeto.

Mais informações:



O Espaço Cultural da Grota é um projeto social sem fins lucrativos, que, há 26 anos, promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música. Além da sede, na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, há mais 18 polos do ECG distribuídos pelas cidades de Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo, atendendo gratuitamente a cerca de mil alunos oriundos de comunidades carentes.