Publicado 18/03/2021 11:02 | Atualizado 18/03/2021 11:53

Niterói - Morreu na manhã dessa quinta-feira (18) o ex-vereador de Niterói, Renatinho, que estava internado devido a complicações da Covid-19 desde dia 1º de março, no Hospital de Icaraí, no Centro de Niterói. A morte do ex-parlamentar foi confirmada por amigos e familiares.



Renatinho ficou entubado, inconsciente e respirando com o auxílio de aparelhos. Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas, o Renatinho do PSOL como ficou conhecido, exerceu cinco mandatos de vereador e comandou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói por 10 anos. Recentemente ele deixou o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

O PSOL Niterói emitiu uma nota de pesar:

"Com profundo pesar informamos o falecimento do nosso querido Renatinho após quadro de complicações pela Covid-19.





Renatinho foi um trabalhador ambulante com deficiência que surgiu na cena pública de Niterói lutando contra os desmandos à sua categoria. Vendendo paninhos em uma das esquinas de Icaraí, precisou lutar muito para garantir seu direito ao trabalho.





Tornou-se vereador por cinco mandatos, sendo o primeiro eleito pelo PSOL Niterói. Nosso camarada também foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, defensor da pessoa com deficiência e das causas populares, dos direitos dos trabalhadores, dos animais e do meio ambiente.





Em situação grave, resistiu bravamente por vários dias em UTI. Hoje, infelizmente, nos deixou.





Nossos pêsames e solidariedade a seus familiares, amigos e companheiros. Perdemos alguém excepcional que estará para sempre em nossas memórias e lutas.



Renatinho, presente!"