Por O Dia

Publicado 23/03/2021 09:49

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação vão dar início ao ano letivo de 2021 da Rede Municipal de Niterói com um ciclo de palestras remotas. A programação, que terá a Aula Magna do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, será transmitida nas redes sociais da Prefeitura de Niterói e da Educação Niterói nesta terça-feira (23). A volta às aulas da rede municipal está marcada para a próxima quinta-feira (25) no formato remoto por conta do agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil e também no Estado do Rio de Janeiro.



"Niterói está agindo com responsabilidade e respeito à ciência desde o início da pandemia. Não faríamos diferente agora. Nos preparamos para a retomada das aulas em todos os cenários possíveis e vamos implementar o ensino híbrido tão logo for possível. Queremos garantir a educação pública de qualidade para nossos alunos”, ressaltou o secretário Vinicius Wu.



As aulas vão iniciar, no próximo dia 25, na modalidade remota para todos os alunos do Ensino Fundamental. A Educação Infantil trabalhará a manutenção de vínculos afetivos com atividades lúdicas.



O ensino remoto contará com a Niterói em Rede, a nova plataforma pedagógica que terá aulas on-line, vídeos, fotos e textos. O ambiente virtual poderá ser acessado a partir de celular, tablet, notebook ou computador. O login e a senha serão disponibilizados aos responsáveis pela unidade de ensino em que a criança estiver matriculada. Os alunos também contarão com a ajuda de monitores durante as atividades e um programa de recuperação dos conteúdos de 2020.



A escola será responsável por distribuir também o caderno pedagógico “Caminhos de Aprendizagem”, que foi produzido com conteúdos sugeridos pelos professores da rede e será um apoio durante o ensino remoto. Os tablets que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental estão em processo de aquisição e serão entregues de maneira escalonada.



Ciclo de palestras - Nesta terça-feira (23), o evento virtual de abertura do ano letivo será iniciado, às 10h, com um encontro on-line entre o prefeito de Niterói, Axel Grael, o secretário de Saúde, Rodrigo de Oliveira, o secretário de Educação, Vinicius Wu, e o presidente da Fundação Municipal de Niterói, Fernando Cruz. Na reunião, será explicado o planejamento de como se dará o retorno no modelo remoto no município.



A Aula Magna será do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, com o tema “O futuro começa agora: da pandemia à utopia”, às 11h. Ao longo do dia, serão realizadas formações para os profissionais de cada segmento oferecido pela Educação. Para encerrar o evento, às 16h30, o Prof. Henrique Paim (ex-Ministro da Educação) vai abordar em sua apresentação “A Educação no pós-Pandemia: a escola necessária e o desafio da qualidade”. Já na quarta-feira (24), será realizado o webinário ‘Educação em tempos de ensino híbrido, remoto e suas mediações’.



Confira a programação completa:



Terça-feira, 23 de março

10h – Mesa de abertura – Prefeito Axel Grael; Secretário de Saúde, Rodrigo de Oliveira; Presidente da Fundação Municipal de Niterói, Fernando Cruz; Secretário de Educação, Vinicius Wu.

11h- Aula Magna: ‘O futuro começa agora: da pandemia à utopia’, Prof. Dr. Boaventura de Sousa Santos.

14h30 – Lives:

Eixo I – Educação Infantil: ‘Acolhimento, relações entre adultos e crianças nos espaços coletivos’, por Bruna Molisani (UERJ)

Eixo II - 1º e 2 º Ciclos: ‘Políticas de formação continuada’, por Rita de Cassia Frangella (UERJ)

Eixo III - 3º e 4 º Ciclos: ‘Avaliação no ensino remoto’, por Márcia Braz (CESGRARIO)

Eixo IV – Educação Especial: ‘Educação inclusiva e direitos humanos: um olhar sobre a diferença’, Ana Cristina Prado (FME) e Maria Goretti Rodrigues (Fiocruz)

Eixo V - EJA: ‘Os desafios do Ensino de Jovens e Adultos’, Rosana Mendes (UFRJ)

16h30: Encerramento: ‘A educação no pós-pandemia: a escola necessária e o desafio da qualidade’, Prof. Henrique Paim (ex- Ministro da Educação).



Quarta-feira, 24 de março - Webinário: Educação em tempos de ensino híbrido, remoto e suas mediações.

9h30: ‘Metodologias educacionais inovadoras’, Prof. PhD Marco Antonio Braga (CEFET/RJ) e ‘Ensino remoto emergencial: um olhar sobre a experiência da E. M. Rachide da G. S. Saker’, Profª Ma. Ana Noguerol (Pedagoga FME/Niterói)

14h30: ‘Princípios da Educação Online e Aprendizagem Colaborativa’, Prof. Dr. Mariano Pimentel (UNIRIO) e Prof. Me. Felipe Carvalho (Doutorando em Educação pelo ProPEd/UERJ).

18h30: ‘CO MO VER com celulares em sala de aula’, Prof. Ma. Luciana Perpétuo (PUC - RIO)