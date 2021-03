Restrições foram estabelecidas para o período de dez dias e seguem até 4 de abril Foto Berg Silva

Publicado 27/03/2021 10:25

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai intensificar a atuação para que empresas de ônibus mantenham a frota circulando durante o período que estabelece medidas mais restritivas na cidade para evitar superlotação nos transportes públicos. Em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura, na última sexta-feira (26), o prefeito Axel Grael afirmou que irá atuar e intervir sempre que for necessário para oferecer o melhor e mais seguro serviço à população. De acordo com o prefeito, um dos objetivos com as restrições estabelecidas para o período de dez dias, que começou hoje e segue até 4 de abril, é reduzir o fluxo de passageiros nos transportes públicos.

“Hoje foi o primeiro dia de restrições maiores de circulação e, como pôde ser verificado em outras ocasiões, existe um período de adaptação nas primeiras horas. Verificamos de manhã cedo um número maior de pessoas nas ruas, o que nos preocupou muito, e isso ocasionou um reflexo nos transportes”, disse o prefeito.

Durante o vídeo, o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, esclareceu que durante a manhã desta sexta-feira a Prefeitura atuou para normalizar a operação e reduzir a lotação nos transportes.

“A operação de transportes da cidade ocorria com tranquilidade no início da manhã, com frota normal para o horário. Em função da significativa redução de circulação da frota de ônibus intermunicipais, a partir das 6h50 foi observada uma concentração atípica de demanda para o horário na chegada ao Terminal João Goulart. Essa concentração fez com que os ônibus municipais saíssem já com sua capacidade máxima esgotada, o que acabou prejudicando passageiros que aguardavam nos pontos comuns da cidade”, explicou.

De acordo com o secretário, uma vez constatadas as repercussões dessa concentração de demanda, às 7h30 foi determinado um reforço de frota, com incremento de 20% como forma de compensar a redução de circulação dos ônibus intermunicipais. Às 9 horas, a movimentação já se encontrava normalizada. Neste momento, os ônibus operam com menos de 50% de sua capacidade sentada.

“Vamos continuar monitorando nos próximos dias”, afirmou o secretário.

Fiscalização - Neste primeiro dia do Período Emergencial de Prevenção da Covid-19, guardas municipais de Niterói e fiscais do Departamento de Fiscalização de Posturas realizaram ações para verificar o cumprimento das regras do decreto. Os agentes vistoriaram o comércio, praias e parques, realizando também a orientação e conscientização da população.

Na Praia de Icaraí, principal ponto de prática de atividades físicas individuais na cidade, os agentes orientaram moradores e realizaram varreduras nos horários em que não são permitidas as atividades. Durante a vigência do decreto, as atividades físicas individuais estão permitidas entre 6h e 10h e das 18h às 22h. Os agentes também orientaram os moradores quanto a importância da manutenção do uso de máscaras e do cumprimento das normas sanitárias. Equipes volantes permanecerão circulando nas praias da Região Oceânica e da Baía de Guanabara nos próximos dias. Fiscais também percorreram comércios na Zona Norte, Zona Sul, Centro e Região Oceânica, fiscalizando o cumprimento do decreto.

De acordo com o departamento de Fiscalização de Posturas, hoje o trabalho foi de orientação aos estabelecimentos quanto ao cumprimento do decreto. Em um segundo momento, quem não cumprir as normas estabelecidas poderá receber multa no valor de R$503. Denúncias de descumprimento das medidas de restrição podem ser encaminhadas através do número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Estágio Laranja - A cidade de Niterói saiu do estágio Amarelo nível 2 e retornou para o Laranja nesta sexta-feira (26). A taxa de paciente internados com Covid-19, o número de casos ativos, incidência de novos casos e taxa de ocupação de UTI e leitos clínicos registrados nos últimos dias foram os índices levados em consideração para a mudança da bandeira. O indicador síntese está em 10,50. Durante o vídeo, o prefeito reforçou o apelo para que a população fique em casa e cumpra os protocolos sanitários.

Axel Grael explicou que, a partir desta sexta-feira (26), primeiro dia do Período Emergencial de Prevenção da Covid-19, que vai até 4 de abril, as lives da Prefeitura de Niterói passarão a ser realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras. O objetivo, de acordo com ele, é apresentar as informações mais atualizadas e orientar a população sobre os dados referentes à Covid-19.

“Há algumas semanas, a gente já estava alertando para a possibilidade de chegar ao estágio laranja. As medidas mais restritivas que tomamos para estes dez dias já estão contidas no decreto que vale para este estágio. São várias medidas importantes de restrição para atividades na cidade para estimular as pessoas a ficarem em casa. Só há duas formas de enfrentar este crescimento da Covid-19 neste momento: a vacinação e o isolamento sanitário. Estamos fazendo todo o possível para acelerar a vacinação. Precisamos que a população também faça sua parte, se cuidando e ficando em casa, só saindo quando for extremamente necessário”, enfatizou.

O prefeito ressaltou que todo este esforço é para proteger a saúde da população e lembrou que a situação no Brasil é muito preocupante com o crescimento dos números de casos e de óbitos, e cidades de diferentes regiões em colapso na rede de saúde.

“Tudo o que estamos fazendo é para que Niterói não chegue a este cenário. Não vamos abrir mão de proteger a saúde da população. Sei que não é fácil, mas precisamos ter essas restrições neste momento. A Prefeitura do Rio, por exemplo, seguiu o nosso exemplo e adotou programas de auxílio emergencial. Desde o ano passado, Niterói foi pioneiro na implantação dos programas Renda Básica, Busca Ativa e Empresa cidadã, que auxiliam famílias que mais precisam e as empresas da cidade para manter a economia de pé. Em 2020, a Prefeitura de Niterói superou a marca de R$ 500 milhões na aplicação destes programas, tudo com recursos próprios. Com a prorrogação dos programas até julho, serão mais R$ 300 milhões”, disse.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explicou que quatro indicadores pressionaram para cima o indicador síntese do painel de monitoramento da cidade: a taxa de paciente internados com Covid-19, taxa de casos ativos, incidência de novos casos e taxa de ocupação de UTI e leitos clínicos nos últimos dias.

“Quero lembrar, mais uma vez, que a situação no Brasil é gravíssima. Chegamos a 3 mil mortos por dia, com vários Estados entrando em colapso de seus sistemas de saúde. Em Niterói, entramos essa semana no sinal laranja, que é o maior alerta no Plano de Transição do Novo Normal. Isso mostra que a decisão de uma restrição forte é fundamental para que a gente consiga frear a taxa de transmissão e reduzir o número de casos. É importante todos terem em mente que esse não é um período de feriado, não é para sair, para se aglomerar. É um período de prevenção, de ficar em casa, de fazer um esforço para diminuir o contágio da doença”, frisou.

O secretário lembrou ainda que, neste sábado, Niterói terá três locais de vacinação fazendo a imunização contra Covid-19: as policlínicas do Fonseca e de Itaipu, e o drive thru do Campus Gragoatá. As unidades estarão abertas das 8h às 12h para atender pessoas de 72 anos.