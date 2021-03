Os estudos realizados pela NitTrans mostram que será baixo o impacto viário nas ruas Dr. Carlos Maximiano e Magnólia Brasil Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 12:45

Niterói - O semáforo instalado no cruzamento da Alameda com a Rua Benjamin Constant, no Ponto Cem Réis, passará a ficar mais tempo aberto aos veículos que seguem para o Centro, para o Barreto e para a Avenida do Contorno. A nova orientação da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) vale a partir desta terça-feira (30) e será monitorada pela equipe de Engenharia de Trânsito da autarquia.



De acordo com a NitTrans, o ganho em tempo de sinal verde para quem segue da Alameda para Centro, Barreto e Contorno será possível com o fechamento do acesso direto da Benjamin Constant sentido Barreto para a Avenida do Contorno, que provocava um cruzamento triplo. Para ficar aberto, este acesso exigia o fechamento da Alameda e da Benjamin Constant sentido Centro ao mesmo tempo, obrigando o semáforo a funcionar em revezamento de três tempos, dois tempos fechados e um aberto.



O acesso à Avenida do Contorno continua aberto para quem segue da Alameda e da Benjamin Constant sentido Centro. A alteração não afetará o tempo de travessia nas faixas de pedestres na região.



A Diretora de Planejamento de Trânsito da NitTrans, Amanda Machado, explica o ganho em mobilidade a partir do novo ordenamento viário do Ponto Cem Réis.



“Os novos tempos de luz verde e luz vermelha neste cruzamento permitirão que o sinal fique três minutos aberto nos horários de pico e 40 segundos fechado, para quem sai da Alameda rumo ao Centro, ao Barreto e à Contorno”, informa. “Antes, o ciclo semafórico era de 2 minutos e 15 segundos aberto e um minuto e dez segundos fechado. Com isso, nos horários de pico aumentaremos em 30% a capacidade de fluxo de saída do Fonseca para três destinos diferentes no mesmo ciclo semafórico, contribuindo para desafogar ainda mais o trânsito na Alameda”.



Com a reorientação viária, motoristas que estiverem no cruzamento da Rua Benjamin Constant sentido Barreto antes da Alameda e rumo à Contorno deverão seguir pela Alameda no sentido Fonseca, entrar à direita na Rua Clotilde de Oliveira Rodrigues, depois à esquerda na Rua Dr. Carlos Maximiano e depois à esquerda na Rua Magnólia Brasil, de onde cruzarão a Alameda de volta ao sentido Centro para então entrar no acesso à Avenida do Contorno, à direita da via.



Os motoristas que estiverem seguindo da Rua São Lourenço para a Avenida do Contorno também deverão seguir o trajeto pelas ruas Dr. Carlos Maximiano, Magnólia Brasil e Alameda sentido Centro, ao invés de entrar na Benjamin Constant. A NitTrans instalou novas placas de trânsito na região adequando a sinalização indicativa para os novos trajetos.