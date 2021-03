A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá). O trio foi conduzido à carceragem da distrital, ficando à disposição da Justiça Imagem Arquivo

Publicado 30/03/2021 12:53

Niterói - Na noite desta segunda-feira (30), uma perseguição policial, que começou no Centro de Niterói e só foi terminar no Centro do Rio de Janeiro. O bando é suspeito de furtar itens em farmácias no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói.

De acordo com a polícia, uma equipe da operação Niterói Presente recebeu informe do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de que o trio havia acabado de cometer furtos aos estabelecimentos comerciais na área de Icaraí e que estavam em deslocamento para área do Centro.

Segundo monitoramento feito pelo cercamento eletrônico, os acusados foram localizados passando, em um carro modelo Ford Fiesta, pela Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói. A equipe do Niterói Presente tentou fazer a abordagem, mas o bando iniciou uma fuga que só terminaria vários quilômetros à frente.

Os suspeitos fugiram em direção à Ponte Rio-Niterói, seguindo para o Rio de Janeiro. Os policiais permaneceram no encalço dos acusados. Enquanto tentavam despistar os agentes, o bando atirou pelo caminho bolsas com os itens furtados.

A equipe policial conseguiu alcançar os suspeitos apenas na Avenida Venezuela, no Centro do Rio de Janeiro. O trio acabou preso em flagrante.