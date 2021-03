Todos os dias a partir das 15h Imagem Arquivo

Publicado 31/03/2021 11:54

Niterói - O Museu Janete Costa de Arte Popular abriu na última semana a exposição on-line “Sou Mulher”. Entre as obras estão cinco bastidores (molduras redondas) com bordados confeccionados por cinco mulheres usuárias do Centro Especializado de Atendimento à Mulher em situação de violência. A mostra é resultado de um trabalho realizado pela arteterapeuta Luciana Vasconcellos, que compõe a equipe técnica do CEAM.

A exposição representa a mulher com suas múltiplas subjetividades, a partir de um grupo, que se encontra semanalmente. Elas são atendidas pela Arteterapia para refletirem sobre a questão ‘O que é ser mulher?’, utilizando o bordado como expressão criativa nas interpretações.

Serviço:

Exposição on-line “Sou Mulher”

Datas: Até 4 de abril

Onde: redes @museujanetecosta