"O ideal é conseguir conciliar as suas habilidades com algo que você goste de desempenhar. Essa é uma maneira de fazer com que tudo envolvido na sua carreira seja mais agradável e que a graduação seja ainda mais interessante. Tenha em mente que ninguém merece carregar o fardo de ser infeliz dentro da sua área de atuação!", avalia Samara. Imagem Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:29 | Atualizado 20/04/2021 17:18

Niterói - Em um cenário a cada dia mais disputado, conseguir uma colocação no mercado de trabalho é o sonho de muitos brasileiros. A pandemia só piorou esse contexto e vislumbrar um futuro promissor, fica parecendo, muitas vezes, uma utopia, uma quimera.

“Os jovens são o futuro da humanidade e a esperança das nações”, disse Bento XVI. Neles estão nossas esperanças. Neles estão depositados toda a carga de fé e de otimismo de que irão envolver, projetar, repensar e retraçar, hoje, as políticas públicas desta nação nas suas diversas dimensões. Para os universitários, essa carga é ainda maior. E a vida desses primaveris estudantes não é nada fácil.

Samara Vidal, de 22 anos, moradora de Camboinhas é dessas alunas aceleradas e cheias de gás com a faculdade e com a profissão. A estudante de Engenharia de Produção, saía de casa antes das 6 da manhã e retornava depois de 11 da noite quando as aulas eram presenciais. Agora, mesmo on-line, entre as disciplinas que precisa cursar e o estágio, são muitas horas de dedicação e entrega: "Sempre encarei a faculdade como um lugar de troca de conhecimento. Assim como você aprende com seus professores, também tem muito a transmitir a eles e aos outros universitários. Sei que o meu curso superior possibilitará contato com outras pessoas, outras vivências e ensinamentos, além de, obviamente, proporcionar maior visibilidade no mercado. Por isso, tenho certeza que cada minuto que passo em busca de aprendizado será revertido em sucesso.”, relata.



O período da faculdade representa um dos maiores desafios na vida do estudante. É uma etapa em que é preciso aprender a estudar com autonomia. Uma boa formação vai depender, principalmente, do quanto se esforçar. É também uma fase de atenção e autovigilância, uma vez que dificilmente haverá alguém o incentivando constantemente a estudar. Será algo que terá de fazer sozinho em muitas situações.



A vida acadêmica exige sabedoria e interesse para alçar voos mais altos. Muitas vezes a rotina pode ser um pouco maçante, mas ela é necessária para o engrandecimento acadêmico e pessoal. E vamos aos fatos:

• No Brasil, menos de 20% dos jovens chegam ao ensino superior (Censo do Ensino Superior 2015)

• Em países desenvolvidos, o percentual supera os 80%

• O diploma faz uma enorme diferença: um brasileiro com curso superior ganha 2,5 vezes a mais do que

o colega na mesma função que encerrou os estudos no ensino básico

"Fazer uma faculdade, é carregar consigo um certo peso, se formos avaliar bem. O jovem de hoje, consciente e antenado, encara as aulas como fortificação de seus valores, a missão de formar pessoas que transformam o mundo, questionando, inovando, buscando alternativas que desenvolvam a região em que vivem. É preciso valorizar a educação, em especial a graduação. O Brasil vive um momento que necessita de grandes líderes para transformar o amanhã. Isso é possível com o surgimento de mentes desafiadoras, profissionais inovadores, qualificados, culturalmente aptos a criar uma nova sociedade.", avalia a psicóloga e gerente de RH, Marisa Persa.

Para muitos, cursar uma faculdade se interliga aos direitos fundamentais como a saúde, a educação, o desporto e a cultura, com liberdade de pensamento, na nossa escolha de homens e mulheres livres. Por isso, assim como Samara, vemos a população universitária dobrar no país na última década.

Abril é o mês da educação e esta, percebeu a juventude, vale cada vez mais. São 8,6 milhões de estudantes registrados pelo Censo da Educação Superior de 2019, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que profissionais com graduação ganham praticamente o triplo dos que têm somente o nível médio.

A faculdade é um caminho – sim, cheio de portas, com grades ocasionalmente, e alguns portais -, cujo percurso concede escolhas profissionais de toda espécie. Mais positivas do que negativas. Analise:

1 – Crescimento pessoal

A faculdade é importante porque vai muito além do empenho e estudo em uma área com a qual se identifica. Ela também é responsável por fazer com que a visão de mundo seja ampliada e isso acontece por conta de alguns desafios que qualquer graduação impõe.

O primeiro deles é a saída da zona de conforto na qual se encontrava. Aprender coisas novas, ter convivências com pessoas novas e ser apresentado a realidades que talvez não tivesse acesso antes de ingressar em um curso superior.

O profissional que faz faculdade também está constantemente aprendendo coisas novas e encontrando maneiras diferentes de solucionar problemas. Troca interessante de experiências. Muita gente não acha que a faculdade é importante também para a construção da vida pessoal, mas descobre isso ao ingressar em uma turma plural.



2 – Construir uma carreira sólida

A graduação é o primeiro passo para quem quer ser um profissional de sucesso e alcançar objetivos cada vez maiores. Ela permite que se tenha um ampla visão da área de atuação e que conheça setores que antes não se conhecia.



3 – Estabilidade financeira

Um profissional com graduação tem chances muito maiores de se consolidar em sua profissão. O curso superior permite que se especialize ainda mais e que possa subir de cargo com mais facilidade, assim como ter um aumento e conquistar a tão sonhada estabilidade financeira. E esse é um dos pontos mais pesquisados na hora de entender porque a faculdade é importante para a vida e carreira.



4 – Conquistar um bom emprego

Lembra quando falamos de mão de obra qualificada? Pois é aqui que aquela frase dos recrutadores se encaixa da melhor maneira. Profissões mais estáveis e que permitem que ter mais benefícios e salários mais altos, estão diretamente ligadas ao curso superior.

A faculdade é importante por possibilitar que se conheça mais sobre a área e que se tenha as qualificações necessárias para desempenhar uma função dentro de qualquer empresa.



E mais do que tudo, mais do que buscar uma qualificação, é inescusável e substancial buscar a felicidade no que se irá fazer.