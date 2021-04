DH investiga o caso IMAGEM ARQUIVO

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 11:01

Niterói - Um homem morreu e três acabaram presos após confronto com a PM no Morro do Estado, em Niterói, na tarde do último domingo (04).

Segundo informações, os agentes estavam se dirigindo ao Posto de Policiamento Comunitário (PPC) do Morro do Estado quando foram surpreendidos por tiros. Os policiais logo revidaram a agressão e teve início o confronto. Após o 'cessar fogo', os policiais iniciaram buscas na comunidade e foram recebidos novamente com tiros, dando início a um segundo confronto.

Depois do tiroteio, um dos bandidos foi encontrado morto no local. Junto com ele, havia uma pistola calibre 40 e um rádio comunicador. Os agentes da PM continuaram realizando buscas na região e encontraram mais três suspeitos com quatro rádios comunicadores. Um deles já possuía anotação criminal por receptação.

Os três suspeitos foram levados para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), onde foram autuados em flagrante e permanecem presos.