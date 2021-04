Os dois foram encaminhados para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde o homem foi preso e o menor apreendido Imagem Divulgação

Publicado 06/04/2021 10:21

Niterói - Um homem de 35 anos e um menor de 17 anos foram detidos após estarem envolvidos em um suposto arrombamento de um quadro de energia elétrica de uma clínica localizada na Rua Lemos Cunha, em Icaraí, Niterói, na manhã desta terça-feira (06). Os dois suspeitos foram encontrados com os fios que teriam sido furtados do local.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local para apurar a denúncia sobre o furto de cabos. Na loja, os militares identificaram vestígios de um possível arrombamento no quadro de energia elétrica. Os policiais, então, iniciaram as buscas pela área e localizaram os dois suspeitos, que não possuíam antecedentes criminais, com os cabos e as ferramentas usadas para cometer o crime.