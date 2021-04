Foram 880 propostas recebidas e 50 (cinquenta) contemplados Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:43

Niterói - Saiu o resultado do edital de “Retomada Econômica do Setor Cultural”, lançado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas | Fundação de Arte de Niterói, que consiste no apoio às empresas e organizações privadas do setor artístico/cultural, que tiveram suas atividades suspensas em virtude do período de isolamento social determinado por ato do Poder Público. A chamada pública, cujas inscrições puderam ser feitas até o dia 25 de janeiro deste ano, integra um Programa que foi aprovado em Lei Municipal como medida para a mitigação dos impactos econômicos decorrentes da epidemia da COVID-19, investindo mais 1 milhão de reais no setor.

Foram 880 propostas recebidas e 50 (cinquenta) contemplados. Analisando o resultado, foi constatado que 58% das empresas selecionadas possuem representantes legais mulheres e 46% das empresas selecionadas possuem representantes legais negras/os.

A banca foi formada exclusivamente por pessoas de fora da cidade, para a maior transparência possível. O sistema disponibilizado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura permitiu aos órgãos de controle acompanhar cada etapa do processo. É um avanço importante e a primeira vez que um edital próprio municipal tem todas as suas etapas utilizando um programa com essas características.