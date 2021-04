Índice de aprovação foi de cerca de 10% em seus primeiros anos Imagem Arquivo

Publicado 07/04/2021 12:42

Niterói - A Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude de Niterói está com inscrições abertas para a edição 2021 do Aprova Jovem. Esse ano, o pré-vestibular online e gratuito vai contar com mil bolsas de estudo. Podem participar jovens que sejam moradores de Niterói, com idades entre 15 e 29 anos. Para se inscrever, basta acessar as redes sociais da Prefeitura de Niterói e clicar no link: https://forms.gle/7Lwtv45MwYUcRacD8

Para a realização do Aprova Jovem, a Coordenadoria de Juventude conta com a parceria do Descomplica, maior curso pré-vestibular online da América Latina. E, para o próximo ano, o projeto será ampliado por meio de uma parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). O objetivo, segundo o coordenador da Juventude de Niterói, Eduardo Oliveira, é alcançar o máximo de alunos e alunas, especialmente nesse período de pandemia.

"Nesse momento em que estamos vivendo de distanciamento social e necessidade de ficarmos em casa, o formato online do projeto facilita a vida daqueles que precisam estudar e buscam uma vaga nas universidades públicas e bolsas nas universidades particulares. O objetivo do Aprova Jovem é termos jovens estudando, focados em melhorar a sua vida e vida de todos na sua família, e realizando o sonho do ensino superior", enfatizou Eduardo Oliveira.

O projeto, que existe desde o início de 2017, conseguiu um índice de aprovação de cerca de 10% em seus primeiros anos. O Aprova Jovem teve mais de 1.500 inscritos e seis aulões presenciais, divididos em matérias que foram pedidas pelos próprios estudantes.

Iniciativa - A Coordenadoria é um órgão municipal criado em 2003 e ligado à Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito de Niterói. Seus projetos são desenvolvidos através da articulação, fomento, proposição e execução de políticas para a juventude, garantindo o acesso aos direitos fundamentais e à qualidade de vida para a população compreendida entre 15 e 29 anos, (23,4 % da população niteroiense, segundo censo/2010, IGBE), através de ações integradas e articuladas entre órgãos governamentais e sociedade civil.