Uma das atrações imperdíveis é o musico Paulinho do Bandolim Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:44

Niterói - A Sala Carlos Couto apresenta, no mês de abril, uma programação virtual variada, que inclui exposições, entrevistas e shows com o Clube do Choro e com a Orquestra Jovem da Grota.

O público poderá assistir às atrações, por meio do instagram @salacarloscouto.

Programação virtual de abril da Sala Carlos Couto:

- Exposição Virtual

Título: Traços Urgentes - Desenhos da artista Plástica e escritora

Teresa Mello

Data: 9 de abril, sexta-feira

Horário: 18h

Teresa Mello é psicóloga, poeta, escritora e descobriu as artes plásticas em 2011, quando começou a pintar telas. Fez cursos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, com a artista plástica Suzana Queiroga e com José Maria Dias da Cruz – o maior especialista em cores. Fez aulas também com a artista plástica Cristina Lapo. Realizou exposições em Nova Friburgo e em Niterói.

- QUEM É VOCÊ?

Artista convidado: Alexandre Sant’Ana

Data: 16 de abril, sexta-feira

Horário: 18h

A Sala Carlos Couto convida o músico Alexandre Sant’Ana para todos conhecerem um pouco da sua história e a importância dele na cultura da cidade.

Alexandre Sant’Ana ou simplesmente “Sant’Ana” (como é conhecido nas rodas de samba) tem em seus pais suas principais referências musicais. Quando criança, os acompanhava em serestas, fato a que atribui a origem de seu amor pela música de uma forma geral e não só pelo samba. Este fato foi decisivo para ter caído nas graças do vasto conhecimento de Paulão 7 cordas.

- Homenagem ao dia do choro

Data: 23 de abril, sexta-feira

Horário: 18h

A Sala Carlos Couto comemora o dia do Choro e convida para isso o músico Paulinho do Bandolim.



Fundador do Clube do Choro de Niterói e do grupo Café Brasil, com o qual lançou o disco “Em Terra de Araribóia” (2013), representou o Brasil no “HIFA 2007” (Harare International Festival of Arts), no Zimbabue, com o duo Focando em Cordas. Ao lado do violonista e produtor musical Paulão 7 Cordas. Produziu o espetáculo “Sambastião Canta Ataulfo Alves”, também atua em diversas rodas de samba do Rio de Janeiro como Samba do Mercado, Pede Teresa e Sambastião. Acompanhando novos cantores da cena carioca do samba, venceu três vezes o concurso “Jovens Bambas do Velho Samba”. Em 2009, passou a integrar a Ala de Compositores da Estação Primeira de Mangueira, onde venceu o concurso de samba-enredo nos anos de 2010, 2015 e 2016. No final de 2019, lançou seu projeto solo “Todas as Cores Instrumental”, show que explora a diversidade rítmica brasileira. Por meio da linguagem instrumental, contemplado no edital Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro em 2020.

- Orquestra Jovem da Grota

Data: 30 de abril, sexta-feira

Horário: 18h

No mês de aniversário do Choro, a Orquestra Jovem da Grota realizará um concerto com quarteto formado por Carlos Rodrigues (Vibrafone), Sophia Cardoso (Percussão), Jhony Pereira (Violino) e o Rhenan Werneck ( Violão) e o trio, composto por Amanda Mateus (Violino), João Gabriel dos Santos (Cello) e Emilly Vitória (Percussão).

Direção Artística:José Carlos Vidal, Carlos Rodrigues e Gabriel Dellatorre

Produção e Coordenação : Alexandra Seabra.

Todas as programações poderão ser vistas no instagram @salacarloscouto.