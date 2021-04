Mostra acontecerá totalmente online Foto Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 11:39

Niterói - Em tempos de pandemia, mesmo com as limitações provenientes dessa realidade, o teatro não pode parar e foi por conta desse pensamento que a Oficina Social de Teatro decidiu fazer uma grande homenagem à Erika Ferreira, atriz, professora, diretora e produtora de teatro que faleceu em 2020 por complicações com a covid 19. A Mostra de Repertório de Teatro de Rua até 11 de abril, totalmente online, com espetáculos gravados direto do MAC, em Niterói.

Erika deixou um grande legado para a cidade, com todo seu movimento em prol da arte e, dentro da OST, viveu 9 anos de intensa produção cultural através das turmas de teatro que assumiu como professora e dos espetáculos que produziu e dirigiu, alguns, inclusive, premiados.

“Poder produzir esse evento e oferecê-lo à cidade de Niterói, como parte essencial de uma série de homenagens à Erika que ocorrerão durante todo o ano de 2021, comprova mais uma vez a importância do teatro como arte que fortalece e transforma e ressalta a OST como pólo essencial de arte, formação e cultura dentro da cidade de Niterói”, afirma José Geraldo Demezio, diretor geral da OST e diretor de produção da mostra.

Para homenagear essa grande mulher, negra, pobre e gorda, como gostava de ser reconhecida, a OST, através do incentivo da Lei Aldir Blanc, irá realizar no final do mês de março a Mostra de Repertório de Teatro de Rua em sua homenagem. E o cenário que servirá para a gravação das encenações, já que ainda não vai ser possível ter a presença de público, será a área externa do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC).

Esse projeto tem o incentivo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal através da Lei Aldir Blanc.

SERVIÇO:

Mostra de Repertório de Teatro de Rua - Homenagem à Erika Ferreira

Até 11 de Abril de 2021 (horários variados)

Local: YOUTUBE.COM/GALERADAOST

Ingresso: Doação Colaborativa

REALIZAÇÃO: OFICINA SOCIAL DE TEATRO

Produção audiovisual: ALOMNÉSIA

Direção geral da Mostra: José Geraldo Demezio

Produção Executiva: Clara Taranto

APOIO: Museu de Arte Contemporânea de Niterói - MAC

PROGRAMAÇÃO:

A Peleja do Rico Desventurado Ou A Previsão do Conselheiro

Roteiro: Miguel Petereit

O Fantástico Mundo de Erika

Roteiro: o coletivo

Direção artística: José Geraldo Demezio

Assistência de direção: Verinha Montezano

8 de abril de 2021 - quinta-feira - 19h

Elenco: Aninha Keim, Ariane Marques, Bruna Bafer, Cris Cabral, Deborah Monteiro, Fernanda Brandt, Gabriela Freitas, Keller Daudt, Malu Carnevali, Mariah da Silva, Sara Busquet, Tatiana Guimarães.

Atriz convidada: Verinha Montezano

Figurino: Sara Busquet, Keller Daudt, Tatiana Guimarães | Cenografia: Tatiana Guimarães, Sara Busquet e Keller Daudt | Visagismo: Verinha Montezano | Trilha sonora: Malu Carnevali | Orientação de Figurino e Cenografia: Dani Geammal | Orientação de Visagismo: Kai Amorim | Orientação de Trilha Sonora: Sandro Toledo

SINOPSE: Erika é uma adolescente que descobre o teatro e deseja ser, quando crescer, uma atriz de sucesso. Ela e suas amigas estudam numa escola que tem um professor que as estimula a fazer aulas de teatro. Através das aulas, Erika descobre que pode viver grandes aventuras e convencer sua mãe de que quer pisar nos palcos. O sonho de Erika vai aos poucos se tornando realidade e em seu fantástico mundo ela mostrará para todos o quanto é lindo acreditar nos sonhos e lutar para torná-los realidade.

Classificação etária: LIVRE

________________________________________________________

TIRICO e as Histórias de Morros e Fossos

Roteiro: Sylvio Moura

Direção artística: Bianca Pontes

8 de abril de 2021 - Quinta-feira - 20h

Elenco: Angra Castro, Carol Lopes, Cláudia Mattos, Daiara Faria, Fernão

Zobaran, João Victor Senna, Kátia Modesto, Lara Paula, Lídia Romão,

Natália Motta, Renan Couto.

Orientação de Figurino e Cenografia: Dani Geammal | Orientação de Visagismo: Kai Amorim | Orientação de Trilha Sonora: Sandro Toledo | Estagiária de Produção: Angra Castro

SINOPSE: Um menino vive uma dura realidade de pobreza e de falta de oportunidades. Criado somente pela mãe, Tirico, após a morte do pai, vai trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar em troca do sonho de melhorar sua condição de vida. Lá chegando, sofre todas as mazelas da exploração do trabalho infantil. Ao redescobrir a esperança através do circo, Tirico passa a compreender o verdadeiro sentido da vida.

Classificação etária: LIVRE

____________________________________________________

SALA 2708

Roteiro: Gabriel Tarouquella

Direção artística: Sylvio Moura

9 de abril de 2021 - Sexta-feira - 19h

Elenco: Ana Regina, Bruno Ferreira, Camila Lopes, Elen Tavares, Gabriel Tarouquella, Isabella Felippe, Julia Vale Porto, Lua Souza, Luan Nascimento Ábido, Matheus Gaspar, Pitty Vasconcellos, Queilla Gonçalves, Thaina Lucena, Thaíssa Aceti, Thales Campos da Rocha.

Orientação de Figurino e Cenografia: Dani Geammal | Orientação de Visagismo: Kai Amorim | Orientação de Trilha Sonora: Sandro Toledo

SINOPSE: Uma nova professora acaba de chegar numa escola pública, tentando lidar com a desconfiança de seus próprios alunos e dos preconceitos inclusive de amigos de trabalho ela tentará fazer algo que ninguém quer, entender aquelas crianças.

Classificação etária: LIVRE

_____________________________________________

QUATRO IRMÃS E UMA LISTA

Roteiro: Cortes adaptados da obra de Miguel Falabella

Direção artística: Bianca Pontes

10 de abril de 2021 - Sábado - 19h

Elenco: Juci, Júlia Castano, Mafê Andrade, Mariana Figueiredo.

Orientação de Figurino e Cenografia: Dani Geammal | Orientação de Visagismo: Kai Amorim | Orientação de Trilha Sonora: Sandro Toledo | Estagiária de Produção: Júlia Castano

SINOPSE: Reunidas durante o enterro da mãe, quatro irmãs discutem a divisão de bens deixados pela falecida. Com a divisão, elas questionam as opções de vida umas das outras e, juntas, fazem um balanço do passado e dos bons momentos que viveram.

Classificação etária: LIVRE

________________________________________________________

A Extraordinária Procissão Poética dos Artistas Sonhadores

Roteiro: o grupo

Direção artística: Sylvio Moura

10 de abril de 2021 - Sábado - 20h

Elenco: Alessandra Pedroso, Aline Silva, Anna Clara Pessôa, Gabrielle Vaz, Igor Marins, Juliene Pontes, Kote, Márcio Carvalho, Monique de França, Rose Lopez, Yasmim Castro.

Orientação de Figurino e Cenografia: Dani Geammal | Orientação de Visagismo: Kai Amorim | Orientação de Trilha Sonora: Sandro Toledo

SINOPSE: Uma Trupe de artistas de rua, fazem uma procissão convidando o público a debater assuntos do cotidiano, (doenças, política, costumes) de forma bem lírica, beirando ao absurdo as histórias são contadas pelos artistas, através de canções, cenas e discursos, sempre provocando a plateia a refletir.

Classificação etária: LIVRE

_____________________________________________

A Grande Mãe

Roteiro: Cecília Freitas e Helena Bomfim

Direção artística: José Geraldo Demezio

11 de abril de 2021 - Domingo - 19h

Elenco: Adriano Rosa, Amanda Schinke, Bruna Mascarenhas, Carolina Malaquias, Cecília Freitas, Helena Bomfim, Kenzo Takeuchi, Marina Jogaib, Poliana Ribeiro, Paulo Dias, Rafael Macedo, Ricardo paninho, Rodrigo Tavares, Samyra Layssa, Sérgio Camarão.

Figurino: Bruna Mascarenhas e Paulo Dias | Cenografia: Paulo Dias e Rafael Macedo | Visagismo: Samyra Layssa, Poliana Ribeiro | Trilha sonora: Ricardo Paninho | Orientação de Figurino e Cenografia: Dani Geammal | Orientação de Visagismo: Kai Amorim | Orientação de Trilha Sonora: Sandro Toledo

SINOPSE: A Grande Mãe é Erika Ferreira, que retorna em espírito para relembrar seus grandes feitos artísticos quando esteve em sua última existência na Terra. Algumas das personagens criadas por ela em peças teatrais se materializam diante de seus olhos e a fazem recordar quais motivos as levaram a criá-las.

Classificação etária: LIVRE