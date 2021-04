Inscrições: Até 11 de abril de 2021 Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 12:54

Niterói - O Fortalecendo Trajetórias, do Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA), está com inscrições abertas, até o dia 11 de abril. O objetivo do programa, que é gratuito, é investir na qualificação escolar de alunos da rede pública de ensino, através do acompanhamento social e pedagógico desde a entrada no ensino médio até o ensino superior. Para concorrer às 100 vagas é preciso ter entre 13 e 17 anos, estar cursando o 9º ano do ensino fundamental ou 1º anos do ensino médio da rede pública de ensino e ser morador de Niterói, São Gonçalo, Maricá ou Itaboraí.

A primeira fase do Fortalecendo Trajetórias é o Reforço Escolar, que devido as restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus, será ofertado da modalidade online. Nesta etapa, os alunos participam de um curso preparatório de língua portuguesa e matemática com foco em reforçar conteúdos básicos e criar condições mínimas para futuros exames de ensino médio em instituições como o Colégio Pedro II e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).

“A crise sanitária caudada pela pandemia intensificou desigualdades sociais e educacionais de forma latente. São tempos difíceis, que exigem resiliência e adaptações. Desde o ano passado estamos atuando com atividades remotas e vamos dar mais um passo para apoiar novos jovens nesse momento de distanciamento com a oferta de formações na modalidade online, gratuitas, zelando pelo vínculo e acompanhamento”, afirma Maysa Gil, coordenadora executiva do Instituto JCA.

O Fortalecendo Trajetórias teve início em 2005 e nos últimos 16 anos, 841 adolescentes passaram pelo programa. Desde 2015, 462 adolescentes de 70 escolas públicas de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo participaram do Reforço Escolar. Deste total, 235 jovens foram aprovados em processos seletivos de escolas públicas. O edital do processo seletivo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do IJCA (www.ijca.org.br) e nas redes sociais do instituto. Os jovens que estiverem dentro dos critérios estabelecidos devem preencher o formulário de inscrição online e encaminhar os documentos pelo formulário ou via e-mail.

Sobre IJCA

O IJCA é um investimento social familiar, fundado em 2004, que leva o nome de seu fundador, um importante empresário do setor de transportes. Uma organização que acredita na educação como instrumento para a transformação social por meio da emancipação de jovens. Em 16 anos, o instituto impactou positivamente as vidas de 3000 jovens com origem popular, a partir do investimento no protagonismo e do estímulo à criação para a concretização de sonhos e projetos.

SERVIÇO

Programa Fortalecendo Trajetórias Inscrições gratuitas para processo seletivo

Inscrições: Até 11 de abril de 2021

Informações: Site: www.ijca.org.br Facebook: www.facebook.com/ijca Telefones: (21) 97108-0952