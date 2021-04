Caso seguiu para a Central de flagrante da 76°DP (Centro) Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 13:01

Niterói - Sem comemoração: no dia em que completou 22 anos, um jovem foi preso, junto com outro acusado, de 24 anos, e um adolescente, nos acessos a Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói.

A prisão ocorreu na noite desta quinta-feira (08), durante uma ação de policiais do 12°BPM (Niterói).

Os policiais contaram que estavam em patrulhamento pela Rua tenente Osório, quando tiveram a atenção despertada para os três suspeitos.

Com eles a polícia encontrou uma pistola 9mm, 60 gramas de cocaína, 8 gramas de crack e 950 gramas de maconha, além de um rádio comunicador.