Para assistir, basta acessar as redes @solardojambeiro Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 16:34

Niterói - Pulsando cultura, programação do mês no Solar do Jambeiro está atraindo olhares. Para assistir às atividades, basta acessar as redes @solardojambeiro.

Confira:

Publicidade

- Feliz 20 anos, jambeiro #tbt

- Entrevistando o autor de A Seita do Salto

Publicidade

Data: 10 de abril, sábado

Horário: 18h

Publicidade

Onde: Instagram e Facebook

Lançado em fevereiro pela editora Autografia, A seita do salto: Irmandade Zaratustra é o romance de estreia do escritor Allan Ribeiro, da cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, que traz uma trama complexa e cheia de críticas à sociedade judaico-cristã. Apoiada principalmente na controversa filosofia de Nietzsche, o livro traz uma trama atual e com personagens naturais da mesma região do autor. A trama é centralizada no personagem principal Igor Zanetti, um pacato analista de sistemas que funda um grupo revolucionário chamado “Irmandade Zaratustra”, em homenagem ao livro de Nietzsche: “Assim falou Zaratustra”.

Publicidade

O grupo é formado por Alice – uma prostituta que ele conheceu, por meio de um banner obscuro em um orelhão –, o jovem Ícaro e o discreto Gustavo. Com a ajuda do grupo de hackers chamado “Matriz 7.0”, eles atacam um governo corrupto com atos pacíficos, mas que causam desordem na saúde, educação, sistema financeiro, no

Publicidade

militarismo e no cristianismo. A provocadora “sombra” de Zanetti que aparece nos espelhos ou em tudo que reflita sua imagem, faz com que ele duvide de sua própria sanidade.

O livro traz um final com um grande “plot twist”, uma reviravolta que vai quebrar a cabeça do leitor, obrigando a revisitar detalhes da história que talvez tenham passado despercebidos.

Publicidade

- Papo à Live

Publicidade

Data: 12 de abril, segunda-feira

Horário: 15h

Publicidade

Onde: Instagram

Músicos e compositores da cidade de Niterói falam de suas carreiras e do atual momento profissional. Em uma conversa informal os convidados Cilênio Peres e Júlio

Publicidade

São Paio batem um papo durante cinquenta minutos.

Publicidade

- Você Sabia?

Data: 13 de abril, terça-feira

Publicidade

Horário: 18h

Onde: Instagram e Facebook

Publicidade

O quadro tem o intuito de contar curiosidades sobre a história do Solar do Jambeiro, criando reflexões e estabelecendo pontes com manifestações artísticas que por ele passaram.

Publicidade

- Feliz 20 anos, jambeiro #tbt

Data: 22 de abril - quinta

Publicidade

Horário: 18h

Onde: Instagram e Facebook

Publicidade

Recordação das contribuições que o Solar já deu para a sociedade niteroiense em seus 20 anos de centro cultural.

Publicidade

- Sextou com Sol de Paula: Dia de São Jorge

Data: 23 de abril, sexta-feira

Publicidade

Horário: 18h30

Onde: Instagram

Publicidade

O programa Sextou com Sol de Paula traz convidados para dialogarem sobre diversos temas. Nesse encontro, acontecerá uma Swingueira Poética com o microfoneaberto, sendo os convidados os próprios espectadores da live, chamados aleatoriamente durante a live com a poetisa. Na programação, será acordada a temática do Dia de São Jorge, convidando um Jorge morador da cidade de Niterói para trazer contribuições e conversar sobre a importância dessa figura para a

religiosidade nacional.

Publicidade

- Você Sabia?

Publicidade

Data: 27 de abril, terça-feira

Horário: 18h

Publicidade

Onde: Instagram e Facebook

O quadro tem o intuito de contar curiosidades acerca da história do Solar, criando

Publicidade

reflexões e estabelecendo pontes com manifestações artísticas que por ele passaram.

Publicidade

- Encontro Literário: Maria Clara Machado

Data: 30 de abril - sexta

Publicidade

Horário: 18h

Onde: Via Google Meet - inscrições na bio do Instagram

Publicidade

O Encontro Literário tem como intuito reunir poetas para dialogarem sobre suas obras. Neste mês, a parceria será com a Biblioteca Maria Clara Machado, em homenagem a essa importante escritora e dramaturga brasileira. As inscrições para participar do encontro serão abertas a todo o público e serão disponibilizadas antecipadamente nas redes sociais do Solar do Jambeiro. No dia do encontro, todos terão a possibilidade de participar e trazer contribuições, sendo necessária apenas a sinalização através do chat do meet. Poesias, falas e contribuições são todas bem-vindas nesse encontro literário.