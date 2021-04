Sirenes estão instaladas em 37 localidades Foto Luciana Carneiro

Niterói - O prefeito Axel Grael esteve, neste sábado (10), no Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói de onde fez mais um alerta à população sobre o agravamento da pandemia em todo país e, sobretudo, em Niterói. Em sua mensagem, que foi emitida ao vivo para diversas comunidades por meio das sirenes instaladas em 37 localidades, alçando aproximadamente 120 mil pessoas, o prefeito pediu aos niteroienses que evitem aglomerações para impedir o avanço do coronavírus, que mantenham os cuidados com a saúde, a higiene e o distanciamento sanitário.

“O Brasil ainda vive o momento mais crítico de toda a pandemia. Esta semana, ultrapassamos a triste marca de 4 mil mortes em 24 horas. E a situação se agrava a cada dia. O sistema de saúde está entrando em colapso em várias partes do país. Em Niterói, a situação tem se agravado rapidamente, com o forte aumento do número de internações, principalmente em UTIs. Faço um apelo para que cada um de vocês faça a sua parte. Não é momento para festas, reuniões, confraternizações ou qualquer outro evento que provoque aglomeração”, disse o prefeito.

Em sua mensagem, Axel Grael reforçou o pedido para que as pessoas respeitem o isolamento sanitário. Ele também destacou que a Prefeitura está fazendo a sua parte e tomando todas as medidas possíveis para conter o avanço do coronavírus.

“Esses dias de restrições devem ser dedicados à luta pela vida. Façam o máximo possível de isolamento sanitário. Precisamos salvar vidas e fazer de tudo para impedir prejuízos que levem ao desemprego. Para proteger nossa cidade, implementamos o período emergencial de prevenção da Covid-19. Retomamos a sanitização, vamos distribuir nova remessa de máscaras, manteremos a fiscalização e estamos buscando todas as formas possíveis de comprar vacinas e acelerar a imunização. Niterói sempre foi e continuará sendo referência no combate à covid-19. Estão mantidos os programas renda básica temporária, que apoia 50 mil famílias com R$500 por mês, e o novo Empresa Cidadã, que vai preservar cerca de 24 mil empregos. Juntos, vamos lutar e impedir o agravamento da pandemia em nossa cidade”, disse o prefeito.