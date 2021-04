Após prestarem o serviço durante uma semana, eles não retornavam e fugiam com os pagamentos Imagem Arquivo

Niterói - Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) prenderam, nesta sexta-feira (09), um casal de estelionatários que oferecia reformas em imóveis, não entregava as obras e fugia com o dinheiro das vítimas. A dupla foi presa durante a operação "Acordando do Pesadelo" e em cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Tiago da Silva foi preso em um Apart Hotel de Luxo em Icarai, Niteroi e Isabel Amaral Machado da Silva foi presa na cidade de Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Por meio do slogan “Construindo seu sonho”, os estelionatários utilizavam empresas abertas para cometer crimes. De acordo com as investigações, a dupla fez inúmeras vítimas em diversos locais do estado do Rio de Janeiro.

Com a promessa de construção ou reforma de imóveis de luxo, o casal, que costumava cobrar valores abaixo do mercado, recebia como adiantamento uma boa quantia em dinheiro, que girava em torno de R$ 35 mil a R$ 40 mil. Após prestar o serviço durante uma semana, não retornava e fugia com os pagamentos. De acordo com a Polícia, a dupla cometeu, pelo menos, 30 golpes.