Foto Douglas Macedo

Publicado 14/04/2021 10:04

Niterói - Lançada há menos de uma semana, a campanha Niterói Solidária, da Prefeitura de Niterói, já arrecadou mais de três toneladas de alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Os itens serão distribuídos à população de Niterói prejudicada pela pandemia e que não recebe nenhum dos benefícios sociais do município. As doações podem ser feitas em qualquer um dos postos onde estão sendo aplicadas as vacinas contra a Covid-19.

Coordenadora voluntária do Niterói Solidária, a primeira-dama Christa Grael ressalta a importância da solidariedade para atravessar esse momento.

“Estamos vivendo um momento crítico. A união, empatia e solidariedade são essenciais para que muitas famílias consigam atravessar esse desafio que a pandemia nos impõe. Além da vacinação contra a Covid-19, a campanha propõe uma dose de amor ao próximo. Em poucos dias, arrecadamos uma quantidade considerável de doações. Mais uma vez, os niteroienses estão abraçando a causa e se sentindo felizes em poder ajudar. Esse ato de amor alivia a tensão, faz bem à alma e ao coração. A campanha continua nos próximos dias e quero convidar cada um a colaborar também”, afirma.

A Prefeitura vem, desde abril de 2020, realizando ações para minimizar os impactos causados pela pandemia com a distribuição de mais de 100 mil cestas básicas e dos cartões com recarga mensal de R$ 500 entregues a mais de 50 mil pessoas. Os benefícios foram prorrogados até julho. O investimento já passou dos R$ 600 milhões.

A campanha é uma iniciativa da Prefeitura que vinha recebendo mensagens de pessoas que queriam ajudar. Diversos órgãos estão envolvidos diretamente na logística da operação como os voluntários da Defesa Civil, os agentes da Secretaria Direitos Humanos, da Assistência Social, de Conservação e Serviços Públicos, das administrações regionais e da Ordem Pública, onde os alimentos são armazenados.

A Secretaria de Ordem Pública cedeu duas salas na Cidade da Ordem Pública, no Barreto, que são utilizadas em cursos preparatórios e de especialização de guardas municipais, para armazenar os donativos que estão sendo arrecadados nos postos de saúde. Os guardas estão atuando também na contagem dos alimentos e na hora de ajudar no embarque nos transportes para serem entregues às Organizações Não Governamentais (ONGs).

“Esse é um dever de cidadania. A Guarda Municipal vem participando de diversas ações durante todo o período da pandemia e não ficaria de fora num momento como este de poder ajudar inúmeras famílias. É nosso papel estar ao lado da população em várias situações e não só em ações de ordenamento, fiscalização ou orientação quanto a medidas sanitárias", observou o inspetor da Guarda Municipal, Paulo Brito.

Os itens arrecadados serão distribuídos por entidades da sociedade civil para a população mais carente da cidade. Podem ser doados alimentos e produtos de limpeza e higiene como arroz, macarrão, feijão, sabonetes, álcool, desinfetante etc. As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 16h, nas policlínicas da Engenhoca, São Lourenço, Vital Brazil, Barreto, Itaipu, Piratininga, Clube Central (Icaraí) e no Drive Thru no Campus da UFF no Gragoatá. Aos sábados, das 8h às 12h, no Drive Thru e em duas das policlínicas regionais.