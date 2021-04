Benjamin nasceu então de 28 semanas com cerca de 1.225 gramas e precisou ficar na UTI Neonatal por 88 dias Imagem Assessoria

Publicado 15/04/2021 11:45

Niterói - Shaiana de Anchieta da Rosa Chaves, de 33 anos, grávida de 27 semanas, à espera de Benjamin, chegou à Emergência do Complexo Hospital de Niterói (CHN) no dia 30 de novembro do ano passado – já com diagnóstico de Covid-19 há sete dias –, depois de ver seu quadro respiratório piorar. Por causa da gravidade do caso, a paciente foi imediatamente internada no CTI do hospital já com 50% do pulmão comprometido. Depois de dez dias no centro de terapia intensiva e sem evolução, a equipe médica tomou a decisão de realizar uma cesárea de emergência no dia 10 de dezembro.

“A cesárea de emergência é sempre uma opção na tentativa de salvar a mãe e a criança, dependendo da idade gestacional. Mesmo sendo uma cirurgia de alta complexidade e uma gestante de alto risco, o procedimento foi cogitado pela piora da Shaiana, e tivemos plena segurança em realizá-lo, pois contávamos com todo o suporte tecnológico, uma equipe especializada e a infraestrutura de UTI Neonatal totalmente preparada para receber o bebê, que nasceu com 28 semanas, pesando cerca de 1.225 gramas”, conta a dra. Daniela Gomes Machado Selano, coordenadora da Maternidade do CHN.

Shaiana passou 22 dias internada no CTI e, depois do parto, ainda permaneceu intubada por mais dois dias lutando para vencer a Covid-19. Já Benjamin também precisou de cuidados intensivos para amadurecer os órgãos, ganhar peso e até mesmo aprender a mamar.

“O recém-nascido teve toda a assistência para se desenvolver, mesmo fora da barriga da mãe e independentemente da idade e do peso do nascimento. Benjamin evoluiu muito bem, sem intercorrências”, confirma Leonardo Nese, coordenador do CHN Materno-infantil e da UTI Neonatal.

Shaiana e Benjamin se reencontraram cerca de 20 dias depois do parto, quando a mãe pôde ver o filho pela primeira vez no dia de Natal. Os pacientes evoluíram bem e ela recebeu alta hospitalar no dia 26 de dezembro e seu bebê, depois de 88 dias de internação na UTI Neonatal, foi para casa no dia 8 de março, com 4.780 gramas.