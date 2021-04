Remuneração será de R$1.000,00 mais auxílio transporte no valor de R$180,00 Imagem Arquivo

Publicado 16/04/2021 13:45

Niterói - Terminou nesta quinta-feira (15) o processo seletivo para o preenchimento das seis vagas de estágio na Secretaria Municipal de Fazenda. Segundo o órgão, participaram do processo cerca de 1.041 candidatos, uma média de 173,5 candidatos por vaga. A seleção foi composta pelas etapas de avaliação curricular, entrevista e teste prático. Os seis candidatos que obtiveram êxito na seleção irão começar o estágio no próximo mês, entre eles estão estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

"Tivemos mais de mil candidatos interessados nas vagas de estágio da Secretaria de Fazenda, o que revela a credibilidade do órgão e da atual gestão da Prefeitura de Niterói. O processo seletivo composto por etapas de análise de currículos, entrevistas e cases primou pela meritocracia e avaliação de competências, habilidades e atitudes em sintonia com as melhores práticas utilizadas no setor privado. Nosso intuito é propiciar um ambiente dinâmico e com muitos desafios, inspirando os estudantes a aplicarem seus conhecimentos e nos ajudarem a resolver problemas públicos", explica a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz.

Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, o objetivo do processo seletivo é oferecer aos universitários a oportunidade de complementar sua formação acadêmica e vivenciar, em uma organização da administração pública direta, situações reais de trabalho e experiências práticas em diversas áreas da secretaria.

"Os estagiários chegam em um momento muito estratégico para a Secretaria. Estamos tirando importantes projetos do papel, os seis estudantes farão parte de uma gestão orientada para resultados, sem dúvida, será um tempo de muitos aprendizados e entregas também", falou a subsecretária de Gestão e Modernização Fazendária, Natália Cardoso.

As vagas disponíveis foram para os seguintes setores: assessoria de inovação em serviços; assessoria de comunicação institucional; assessoria de estudos econômicos; subsecretaria de contabilidade geral; coordenação de tecnologia da informação; e coordenação de documentos e processos.

"O programa de estágio da SMF foi um sonho realizado. Tivemos um processo seletivo super concorrido e conseguimos captar talentos incríveis para as vagas. A entrada desses novos profissionais trará, sem dúvidas, muita energia para a gestão. Esperamos que esse programa seja apenas o início de uma construção de diversidade e inovação na SMF", falou a diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da SMF, Priscila Borges.

A remuneração será de R$1.000,00 mais auxílio transporte no valor de R$180,00. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais. A relação com os nomes dos estagiários selecionados está disponível no site da Secretaria Municipal de Fazenda através deste link: www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/estagios-concursos/.