16/04/2021

Niterói - O depoimento de Leonardo Moraes da Silva Pagani, de 19 anos, que estava previsto para esta sexta-feira (16), foi adiado. Ele é indiciado pela 81ª (Itaipu) por homicídio com dolo eventual pelo acidente que matou três jovens, no dia 8 de abril, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói.

Advogado do acusado apresentou laudo médico atestando a incapacidade dele em depor.

A defesa de Leonardo, afirmou à investigação, que, por conta dos últimos acontecimentos, o rapaz está apresentando delírios e se encontra severamente abalado psicologicamente. É o segundo adiamento de seu depoimento, que, inicialmente, aconteceria na quarta-feira (14).

Na quarta-feira, Raphael Eres Dudjak Guerreiro, de 18 anos, único sobrevivente do acidente, além do motorista, prestou depoimento. De acordo com o delegado, Fábio Barucke, o rapaz confirmou que todos os cinco ocupantes do automóvel teriam ingerido bebida alcoólica. Para a investigação, esta informação foi determinante para que tipo penal inicialmente atribuído ao Leonardo fosse reclassificado do delito de homicídio culposo para homicídio por dolo eventual.

Relembre o caso:

Uma batida seguida de um capotamento, entre um carro e uma motocicleta, deixou três jovens mortos e três feridos na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.



Informações vindas do Corpo de Bombeiros, relatam que o acidente ocorreu por volta de 23h30 da noite de ontem (08). Os jovens eram Gabriel Palmiere Gonçalves, de 19 anos; Emily S. Miranda, de 20; e Roberta, de 17, os três morreram no local.



O jovem Rafael Guerreiro, de 18 anos, foi levado para o Hospital Azevedo Lima no bairro do Fonseca, zona norte de Niterói, com ferimentos graves. Duas vítimas sem identificação divulgada tiveram escoriações leves e foram liberadas no local.



De acordo com informações de motoristas que passavam pela estrada no momento do acidente, as três vítimas fatais foram lançadas do carro para a rua, causando a interdição da pista e retenção no trânsito.