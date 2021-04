São 20 escolas da rede municipal participantes Imagem Arquivo

Publicado 19/04/2021 07:12

Niterói - Além de o ensino passar a acontecer no portal Niterói em Rede, outra boa notícia é que o Aprendiz será expandido para outras escolas municipais ao longo de 2021. O objetivo é dar continuidade às aulas de iniciação musical, canto coral e instrumentos que deram certo no formato de ensino à distância em 2020, além de experimentar novos formatos. O intuito maior, entretanto, continua sendo o mesmo: promover a educação musical para crianças e jovens da rede municipal de ensino de Niterói, com foco no desenvolvimento sociocultural e potencialização do relacionamento com a escola e a comunidade escolar.

As aulas são de Iniciação Musical (turmas do 3º e do 4º anos); Canto Coral (aulas opcionais de canto no contra turno); Instrumentos (aulas opcionais no contra turno divididas nos Núcleos Popular - violão, cavaquinho e percussão – e Clássico - violino, viola e cello).

“O Aprendiz é um orgulho para a cidade. Sou músico e posso afirmar a importância do projeto na transformação da vida dessas crianças, jovens e suas famílias. Niterói é referência em cultura e educação. E, a ampliação do Aprendiz para mais unidades de ensino e para o portal, reafirma o nosso compromisso em proporcionar cada vez mais oportunidades para a melhoria da qualidade de vida dos niteroienses”, afirma Marcos Sabino, Presidente da Fundação de Arte de Niterói.

O Aprendiz atua em 20 escolas da rede municipal e o processo de expansão está sendo estruturado entre a SMC/FAN e a SME.

Mais sobre o Aprendiz Musical:

Ao longo de sua trajetória, o Aprendiz proporcionou muitas histórias pessoais de sucesso, com alunos tendo suas vidas e de suas famílias transformadas pela música. Assim, seguramente pode-se afirmar que o Programa Aprendiz é uma realidade, e que se trata de um dos mais importantes programas socioculturais de musicalização infantojuvenil ativos no país.

É um programa sociocultural sólido e estruturado que, desde 2001, tem como missão a promoção da educação musical e da cidadania de milhares de crianças e jovens de Niterói – RJ. O intuito é promover educação musical de qualidade para jovens da rede municipal de ensino da cidade, garantindo o acesso à cultura e às artes – sua formação, produção e difusão. Anualmente, o Aprendiz atende cerca de 2500 crianças e jovens.

É mantido pela Prefeitura de Niterói sob supervisão direta da Fundação de Artes de Niterói | Secretaria Municipal das Culturas, em parceria com a Fundação Municipal de Educação (FME). Desde 2011, sua gestão é feita pelo IMMuB.

