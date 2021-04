Inscrições para o curso, que acontecerá entre os meses de maio e dezembro deste ano, podem ser realizadas até o dia 2 de maio pelo link https://forms.gle/qF3joraeYysG3QSj8. Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 11:13

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação de Niterói e a Fundação Municipal de Niterói abriram inscrições, nesta segunda-feira (19), para o 2º Curso de Relações Étnico-Raciais e Currículo. Promovido pelo Núcleo de Educação na Diferença, a formação é destinada aos profissionais da rede e membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir).

As inscrições para o curso, que acontecerá entre os meses de maio e dezembro deste ano, podem ser realizadas até o dia 2 de maio pelo link https://forms.gle/qF3joraeYysG3QSj8. As aulas ocorrerão às quartas-feiras, às 15 horas. Os participantes receberão certificado de 72 horas de formação continuada.

O secretário de Educação, Vinicius Wu, afirma que a efetivação das leis 10.639 e 11.645 é uma prioridade da atual gestão da educação em Niterói.

“A valorização da memória, da cultura e da história de resistência das populações afrodescendentes no Brasil é um elemento-chave para a afirmação da igualdade racial no Brasil, assim como a luta pelos direitos dos povos indígenas. A rede municipal de Educação de Niterói abraça integralmente estas lutas”, disse o secretário.

O curso está organizado em três módulos: História dos Africanos no Brasil; História dos Povos Indígenas no Brasil e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Currículo. O objetivo é proporcionar mais um espaço formativo de fomento às leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do ensino fundamental até o ensino médio, sejam unidades públicas ou particulares.

“Muito além do cumprimento de um dispositivo legal, essas atividades promovem uma reflexão profunda sobre o fazer pedagógico, colocando em evidência o debate de igualdade e valorização da história africana e dos povos indígenas. Além disso, reforçam a educação como elemento central de uma sociedade igualitária”, enfatiza o Subsecretário de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional, Thiago Risso.

Coordenadora do curso e do Núcleo de Educação na Diferença, a professora Cristiane Gonçalves de Souza completa que a formação pretende ressaltar a potencialidade e a pluralidade teórica sobre a pesquisa das relações étnico-raciais.

“É uma proposta de formação continuada que busca promover na produção curricular a presença da História dos Afro-brasileiros e dos Povos Indígenas no Brasil. Pretende também apresentar experiências já em curso na rede municipal, realizadas por nossos professores e pedagogos”, conta.

O Núcleo de Educação na Diferença é um eixo da Subsecretaria de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional da Secretaria Municipal de Educação. Tem como objetivo desenvolver atividades com foco na produção curricular e na formação continuada de professores nas temáticas de relações étnico-raciais e de gênero, assim como promover o debate acerca da diferença na escola, com ações institucionais, pedagógicas e acadêmicas.