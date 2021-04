Feira será uma oportunidade de visibilidade para as participantes Imagem Arquivo

Niterói - A Coordenadoria de Direitos da Mulher (Codim), em conjunto com o Coletivo Mães Empreendedoras de Niterói (Amen), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Seden) e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ - Campus Niterói), realiza, no próximo sábado (24), o Curso Empreendedorismo Digital Feminino, das 13h às 18h30, pelas páginas da Codim (fb.com/mulheresniteroi) e da Amen (fb.com/maesempreendedorasnit). O objetivo é qualificar as empreendedoras e dar oportunidade de visibilidade no mercado digital.

A coordenadora da Codim, Fernanda Sixel, acredita que nesse contexto de pandemia a Feira Virtual é uma possibilidade concreta para as empreendedoras e abre portas para novas empreendedoras se posicionarem no mercado.

“A parceria com o IFRJ, Mães Empreendedoras e a Seden é uma ação que se consolidou. São duas turmas formadas e a Feira Virtual celebra o esforço de cada uma das alunas para conquistar a eficiência do seu próprio negócio. Além disso, essa será uma possibilidade importante de divulgação do seu trabalho e o fortalecimento de uma rede de empreendedoras locais. A Codim planeja e coordena ações e projetos em diferentes áreas e conta com uma coordenadoria específica no eixo empreendedorismo. Estamos muito felizes em participar de um evento online que fomenta a economia solidária e a autonomia financeira da mulher”, destaca Fernanda Sixel.

A feira será uma oportunidade de visibilidade para as participantes das duas turmas do curso livre de extensão “Empreendedorismo Digital: autonomia para mulheres frente aos novos tempos”, que foi ministrado em agosto de 2020 e março de 2020. Será um espaço para as alunas que precisam mostrar o seu trabalho e colocar em prática todo conteúdo absorvido nas aulas dentro dos segmentos de moda, artesanato sustentável, beleza, saúde, fotografia, marketing e outros, com vistas à autonomia financeira destas mulheres.

A programação terá informações relacionadas à moda, imagens, estilo, autocuidado, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) etc. O evento contará com a participação da fundadora do Sommos Consultoria, Maria José Feres, com dicas financeiras para negócios, e da administradora da DesignSe, Paula Aragão, que abordará aspectos importantes para uma gestão de negócio adequada.

O curso é uma das etapas do projeto de extensão intitulado Direitos e Autonomia Para Mulheres Pós-Pandemia que busca promover a troca de saberes entre mulheres de diferentes áreas de atuação, identificar e consolidar ações intersetoriais, promover a autonomia e fomentar debates acerca dos direitos das mulheres.

De acordo com a coordenadora do Coletivo Mães Empreendedoras Niterói, jornalista e docente do curso de extensão, Erika Blaudt,“esse é o momento das empreendedoras colocarem em prática o que aprenderam e venderem seus produtos, resultado do nosso projeto”. Já para a coordenadora de extensão do IFRJ campus Niterói, Michelle Abraão, “a promoção de ações como essa reafirmam o processo de intercâmbio com a sociedade por meio da extensão e, sobretudo, enquanto eixo que contribui para redução de problemas sociais que foram agravados pela pandemia da Covid-19”.

Programação:

13h - Abertura (CODIM + SEDEN: Fernanda Sixel e Lindalva Cid)

13h15 - Apresentação do projeto e da programação da feira (Michele - IFRJ)

13h30 - Bloco 1 - Apresentação das empreendedoras (Erika Blaudt)

14h10 - Pitch 1 - Expositora autocuidado

14h35 - Bloco 2 - Apresentação das empreendedoras

15h15 - Pitch 2 - Finanças

15h40 - Bloco 3 - Apresentação das empreendedoras

16h10 - Pitch 3 - Organização do negócio

16h45 - Bloco 4 - Apresentação das empreendedoras

17h25 - Apresentação da coordenação de empreendedorismo da CODIM e serviços para empreendedoras disponíveis na cidade

17h40 - Bloco 5 - Apresentação das empreendedoras

18h10 - Pitch - cuidado e família

18h20 - Encerramento