Danielle Fritzen e Mario Neto em cena Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 11:25

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói apresenta, de 23 a 25 de abril, às 19h, a peça Frágil. Em cena, os artistas trazem à tona, com humor e muita emoção, situações cotidianas, de autoconhecimento, amizade e relacionamento. Histórias de uma vida construída e revelada nas caixas de Ana, aos 40 anos, recém-separada e de mudança para sua nova casa.

Publicidade

Na apresentação, Danielle Fritzen e Mario Neto celebram a parceria de mais de 15 anos de teatro, com a primeira peça autoral adulta, escrita com a colaboração de Mario Neto e direção de Marcos Áche. “Frágil” foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Publicidade

SERVIÇO

“Frágil” – teatro adulto

Publicidade

Datas: 23 a 25 de abril

Horário: 19h

Publicidade

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 75 min

Publicidade

Espetáculo Gravado

Local de exibição: Instagram @theatromunicipaldeniteroi e facebook theatromunicipaldeniteroi

Publicidade