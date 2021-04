"Combate às desigualdades em termos de direitos e oportunidades educacionais são prioridade" IMAGEM ARQUIVO

Publicado 21/04/2021 10:15

Niterói - "De acordo com o Anuário Multicidades 2020, lançado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Niterói é a cidade que mais investe em educação no estado do Rio. O levantamento, elaborado com base em números da Secretaria do Tesouro Nacional, indica que os investimentos anuais feitos pelo município representam mais do que o dobro da média nacional praticada pelas cidades brasileiras. O resultado está diretamente relacionado à política de valorização dos profissionais da educação executada ao longo dos dois mandatos do ex-prefeito Rodrigo Neves. A expansão da rede municipal foi outra marca do último governo. A Prefeitura de Niterói inaugurou 26 unidades de educação nos últimos oito anos.

Após todo este esforço dirigido à expansão da rede e à valorização dos profissionais da área, a elevação da qualidade da educação na cidade emerge como principal desafio a ser enfrentado pela gestão das políticas educacionais no município. Afinal, a rede municipal precisa refletir em seus indicadores os investimentos realizados nos últimos anos. O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos anos iniciais do Ensino Fundamental ficou em 5,5 no ano de 2019, abaixo da meta que era de 5,8. E nos anos finais o índice é de 4,1 bem inferior à meta que era de 5,5. Esta realidade precisa ser alterada nos próximos anos, o que demandará uma grande mobilização a favor da educação envolvendo diferentes áreas de governo e da sociedade civil.

A primeira grande tarefa no caminho da reversão deste quadro será a implementação de um plano abrangente de retomada das atividades escolares em 2021 e recuperação das aprendizagens do ano de 2020. Trata-se de um enorme desafio. Na volta às aulas, o acolhimento integral dos estudantes deve ser tratado como prioridade. E, claro, o pressuposto fundamental é a garantia de segurança sanitária nas escolas, protegendo profissionais da educação, estudantes e suas respectivas famílias. O plano de retomada das aulas e a luta para minimizar os efeitos da pandemia sobre a rede exigirá uma ação transversal do governo, articulando diversas políticas públicas e integrando esforços intersetoriais. Será preciso combater a evasão, recuperar conteúdos, adaptar as unidades escolares, oferecer condições físicas e infraestrutura tecnológica para o pleno funcionamento das atividades pedagógicas neste novo ambiente de aprendizagens. Os órgãos municipais de educação e os educadores não podem assumir sozinhos esta imensa responsabilidade. É preciso, portanto, construir através do diálogo e da participação social um grande pacto em favor da educação na cidade de Niterói.

Vencida esta etapa de retomada devemos concentrar esforços nos indicadores educacionais. A melhoria da qualidade da educação na cidade deve ser percebida como resultado de um processo altamente complexo que envolve inúmeros esforços tais como a continuidade do processo de valorização dos profissionais da educação, a permanente qualificação da infraestrutura das escolas, o aumento dos investimentos em recursos tecnológicos, a consolidação de novas metodologias de ensino e aprendizagem, a profissionalização e o fortalecimento da gestão escolar, associados ao aperfeiçoamento dos processos de avaliação e acompanhamento.

Este pacto em favor da educação na cidade deve ter como foco o processo de aprendizagem e o combate às desigualdades em termos de direitos e oportunidades educacionais. Este é um compromisso que toda a cidade deve assumir em direção a um futuro de desenvolvimento sustentável, equilibrado e capaz de assegurar vida digna a toda sua gente."

****Vinícius Wu, Secretário de Educação de Niterói.