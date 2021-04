Talento precoce Imagem Arquivo

Niterói - A atriz e cantora Ágatha iniciou sua carreira artística nos palcos do teatro com apenas 9 anos de idade. No seu primeiro espetáculo, esteve ao lado de estrelas como Eva Wilma e Natalia Timberg. Na televisão, fez participações nas novelas ‘A Força Do Querer’ e ‘O Sétimo Guardião’, contracenando com atores de peso como Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa. A experiência na atuação e talento nato para o canto, levaram a jovem artista aos palcos dos musicais, estreando no clássico ‘A Noviça Rebelde’, onde teve a oportunidade de trabalhar com Gabriel Braga Nunes e Larissa Manoela, uma de suas grandes inspirações da carreira.

Em 2021, Ágatha deu início a carreira musical, que foi marcada por uma mudança de visual, reforçando sua versatilidade e mergulhando de cabeça nessa nova fase. Seu primeiro single, intitulado "Notificação", foi lançado na primeira semana de março e veio acompanhado de um videoclipe que traduz sua personalidade artística e identidade pop, além de carregar algumas referências sonoras e visuais dos seus ídolos, como as cantoras Sabrina Carpenter e Manu Gavassi. Na primeira semana de abril, a faixa ganhou uma versão acústica com vídeo de apresentação ao vivo, no Youtube.





1- Como começou seu interesse pela vida artística?

Eu sempre fui uma criança bem artística, sempre gostei muito de cantar, atuar, me comunicar com as pessoas. Sempre tive esse interesse. Aí uma vez minha mãe me mostrou umas fotos da minha irmã, que fez teatro porque era muito tímida, e eu achei muito legal, quis muito fazer. Minha mãe ficou me enrolando e quando eu fiz uns 8 anos ela me levou para fazer um curso de teatro, e foi aí que eu comecei.

2- Quando você percebeu que além de atuar, também gostava e tinha talento pra cantar?

Eu comecei a fazer aula de canto por causa de um problema que eu tinha nas cordas vocais, mas sempre gostei de cantar. Depois que eu fiz a peça “O que terá acontecido a baby Jane” eu comecei a fazer um curso de musical com eles também, foi quando eu conheci alguns musicais e me apaixonei. Aí eu fiz audição pra “Noviça Rebelde” e foi um sonho, inicio de uma nova jornada quando comecei a cantar, foi algo mágico que transformou tudo.

3- Quando você percebeu que além de atriz e cantora de musicais, também gostaria de se lançar como cantora pop?

Eu amo cantar, já cantava nos musicais, mas o momento decisivo foi na quarentena. Nesse momento eu estudei mais o canto, música, eu fazia lives musicais e estava sempre ali como cantora e não como atriz. Foi ali que eu pensei “Caramba, é isso que eu quero, uma carreira de cantora, lançar minhas músicas” e estou muito feliz.

4- Você pretende focar mais na carreira de cantora ou irá conciliar com atuação e musicais?

Sim, vou conciliar. Não me imagino sem fazer as duas coisas, eu amo demais tanto a atuação quanto o canto. Mas no momento estou focada na minha carreira como cantora, estou lançando minha primeira música e ta vindo várias novidades por aí.

5- Com qual cantor/a você gostaria de lançar um feat?

Que pergunta difícil! Tem vários artistas que eu sou muito fã, admiro muito e que seria um sonho fazer feat. Mas, como sempre falo, minha artista favorita é a Manu Gavassi, e meu maior sonho de feat é com ela.

6- Dos trabalhos que você já fez, qual foi o mais desafiador e porquê?

Acho que o trabalho mais desafiador foi “O que terá acontecido a baby Jane”, que eu tive uma personagem muito complicada. Ela era uma irmã invejosa, o olhar dela, as expressões falavam muito sobre o que ela estava sentindo e foi meu primeiro trabalho. Acho um desafio, aprendi muito e foi incrível.