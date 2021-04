Endereço: Rua Craveiro Lopes, 486 – Barreto – Niterói Imagem Arquivo

Publicado 22/04/2021 11:39 | Atualizado 22/04/2021 12:40

Niterói - A CROCC CHICKEN se prepara para a abertura de sua primeira unidade e a cidade escolhida é Niterói. A loja, localizada no Barreto, abre as portas nesta sexta-feira, dia 23 de abril.

O espaço vai oferecer além de um ambiente aconchegante e preços justos, porções generosas do que garante ser o “frango crocante até o ultimo pedaço “e um sabor único com molhos especiais e acompanhamentos, além de sanduiches com o frango crocante que prometem deixar o público de queixo caído.

“A ideia é fazer dos nossos clientes grandes amigos e receber os clientes nossos amigos. Nosso ambiente foi pensado e projetado para que cada um se sinta um pouco em casa também. Comer com fartura e qualidade, mas principalmente mostrar que comida boa se faz com amor e dedicação também, por isso montamos nossa cozinha “aquário” para que os clientes presentes possam ver o preparo dos alimentos. Escolhi o Barreto para abrir a CROCC por ser o bairro que moro e por ter me apaixonado pelo clima de acolhimento e crescimento que vivemos aqui, com comércios crescendo cada vez mais, mesmo diante deste cenário delicado que vivemos.” – diz o proprietário Lucas Ornelas.

Além do ambiente ter espaço para receber os clientes, terão entregas em delivery no ifood e via whatsapp para alguns bairros de Niterói.