O ano letivo da Rede Municipal de Niterói teve início no dia 25 de março no formato remoto Foto Luciana Carneiro

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 08:14

Niterói - O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, visitou a Escola Municipal Professor Augusto Cony, na Taquara, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (21). Acompanhado do secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, Vinicius Wu foi conhecer a experiência da retomada das atividades presenciais na cidade do Rio e trocar informações sobre os protocolos de segurança nas escolas.

“Esta foi a primeira escola em que eu estudei na vida, sou muito grato ao ensino público e aos profissionais de educação. Conversamos com a direção, os professores e o secretário Renan Ferreirinha sobre os protocolos de segurança e verificamos como é a experiência concreta das atividades presenciais na capital. A partir desse diálogo, vamos levar essas informações importantes para adotar, tão logo seja possível, as nossas atividades presenciais com o ensino híbrido no município. Essa articulação nos dá mais suporte para definir nossas ações”, afirmou o secretário.

O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, mostrou como as escolas foram preparadas para reabrir e quais são os protocolos de segurança adotados. O município reabriu parte das unidades em fevereiro e está ampliando o número de escolas de ensino híbrido a cada semana.

"É um prazer receber a visita do secretário, um ex-aluno da rede municipal do Rio, em nossa escola. Estamos em um momento de muitos desafios, que precisamos ter responsabilidade e urgência com a educação pública. Em nossa experiência, vemos que é possível fazer um retorno híbrido em segurança e com responsabilidade", ressaltou Ferreirinha.

A visita contou também com a presença da assessora de Desenvolvimento da Educação de Niterói, Tatiana Santos. Para ela, é muito importante conhecer a experiência dos municípios que já estão atuando no ensino híbrido.

“A reabertura das escolas requer planejamento entre diferentes áreas. Por isso, é fundamental a troca de experiências com os municípios vizinhos, para conhecer as adaptações em seus espaços físicos e entender como estão se adequando. Manter parcerias é sempre muito importante no processo de aprendizagem e na implementação de políticas públicas”, disse Tatiana.

O ano letivo da Rede Municipal de Niterói teve início no dia 25 de março no formato remoto. Alunos do Ensino Fundamental devem acessar a plataforma Niterói em Rede para assistir aulas ao vivo ou gravadas, além de realizarem as atividades e exercícios diários. Já a Educação Infantil segue trabalhando a manutenção de vínculo entre os professores e as crianças com atividades lúdicas e pedagógicas. O ensino híbrido será adotado em breve, de forma escalonada e com horário reduzido, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.